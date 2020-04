Timão Feminino tem rotina de reuniões e ‘atividades mentais’ na quarentena; entenda

​Campeão de quase tudo em 2019 e grande força da modalidade também na atual temporada, o ​Corinthians Feminino busca soluções e caminhos viáveis para se manter atuante durante o período da quarentena. As férias coletivas até o fim do mês de abril, anunciadas pelo clube, também se aplicaram aos profissionais da equipe feminina, mas isso não significa que eles estejam inativos durante o isolamento.

Como destaca o ​Globoesporte, as reuniões ‘online’ entre membros da comissão técnica têm sido constantes e foram fundamentais para o desenvolvimento de uma atividade importante para as jogadoras neste período de isolamento. Chamado de ‘quiz tático‘, o questionário tem por objetivo estimular que atletas sigam pensando no jogo. Quem explica é o comandante do Timão Feminino, Arthur Elias.

“A ideia do quiz é questioná-las sobre o entendimento de várias situações do nosso jogo. Temos a informação do que elas pensam, e a partir disso a gente consegue direcionar melhor a nossa videoconferência. O quiz sempre vai ser sobre um tema específico: transição ofensiva, organização ofensiva, bola parada defensiva… Para estimulá-las a pensar no jogo”, afirmou.

Neste período de distanciamento social e preocupação com o avanço do coronavírus no país, a preocupação com a saúde mental das atletas também cresceu. Uma psicóloga, funcionária do clube, tem auxiliado neste sentindo: “É importante estar perto da jogadora, saber como está. É realmente um período difícil, e temos outros profissionais. A própria psicóloga do time [Djara Flores] manda atividades para elas, atividades até de autoconhecimento, brincadeiras… Está sempre à disposição para algum atendimento”, concluiu o treinador.

