Timothee Chalamet e Lily-Rose Depp não estão mais juntos. Segundo o jornal New York Post foi revelado que eles se separaram no começo do ano, depois de saírem por mais de um ano juntos.

O ator de 24 anos, de Call Me By Your Name, aparece como ‘solteiro’ na nova edição da revista Vogue inglesa, e várias mídias notaram que o casal não é visto junto desde dezembro de 2019, quando Timothee e Lily-Rose foram vistos em uma noite na cidade de Nova York. Eles também curtiram férias de Natal juntos em Paris, França, uma semana depois.

Chalamet e Depp, filha dos atores Vanessa Paradis e Johnny Depp, nunca falaram sobre o romance, mas foram fotografados se beijando durante as férias italianas em setembro do ano passado.

O casal se conheceu no set do filme The King, da Netflix.

Em uma entrevista à Vogue Austrália no ano passado, Depp não respondeu perguntas sobre o romance, mas confessou que estava impressionada com o talento de Chalamet: “Sua atuação é incrível”, ela disse com entusiasmo por seu papel em The King. “Timothee traz uma vulnerabilidade emocional a tudo o que faz, quase sem nem tentar. Esse é o presente dele. Ele tem imenso talento e sinto que ninguém poderia ter assumido o papel melhor que ele. “

Ela também elogiou o namorado durante uma entrevista mais recente ao programa Entertainment Tonight, acrescentando: “Pode ser estressante trabalhar com pessoas cujos talentos você admira tanto”.







Aulas de guitarra



Em outras notícias, Timothee Chalamet estava negociando no começo do ano, para interpretar Bob Dylan em seu próximo filme biográfico, Going Electric.

O filme narra a polêmica em torno de Dylan, quando o ícone do folk acústico abraçou o rock and roll e ficou ‘elétrico’ no Newport Folk Festival em 1965.

Dylan será consultor no filme e produtor executivo, enquanto o cineasta de Ford V Ferrari, James Mangold, vai dirigir a biopic. O agente da vida inteira de Dylan, Jeff Rosen, está entre os produtores também.

Segundo notícias do site Deadline, Timothee Chalamet está fazendo aulas de guitarra antes do projeto.