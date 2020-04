Titi é só estilo ao posar com pet e Giovanna Ewbank baba

Em plena quarta-feira (22), Giovanna Ewbank só recebeu ainda mais elogios, ao usar a página oficial que possui, no Instagram, na hora de compartilhar mais uma foto pra lá de fofa e incrível da filha mais velha, Titi.



Na imagem, a menina aparece só deixando ainda mais à mostra todo o seu estilo e simpatia, na companhia de um dos pets da família.



Aproveitando tal clique, a mamãe coruja e babona agradeceu por todas as bênçãos que tem recebido, inclusive quando se trata da vida pessoal.



“Um bom dia desses…É para levantar agradecendo! Obrigada, meu Deus!”, escreveu ela, na legenda da publicação.



“Aff, que deusa”, chegou a escrever ninguém mais, ninguém menos que Thaila Ayala, nos comentários da própria postagem.



A esposa de Bruno Gagliasso, aliás, está esperando o terceiro filho e tem mostrado a evolução do barrigão, principalmente por meio das redes sociais.







Lindo clique fez sucesso



Giovanna Ewbank é uma das celebridades mais queridas do Brasil, sendo muito conhecida por seu canal no Youtube e por ter apresentado o The Circle Brasil na Netflix.



Estando no sétimo mês de gestação, Gioh exibiu seu barrigão ao posar de biquíni em uma foto registrada pela filha Títi.



“Títi fotógrafa, porque agora ela também tira foto de mim! #amordamamae #familia #amor”, escreveu ela na legenda.



Muitos fãs e famosos comentaram na publicação de Ewbank, que chegou a ser chamada de linda por Sabrina Sato e Lívia Andrade.



“Que lindaaa! Deus abençoe e guarde”, “Nossa senhora, como está linda!”, disseram Yanna Lavigne e Thaila Ayala, respectivamente.



“Quanta beleza”, “Meu amor todinho”, “Lindas fotos”, foram algumas das declarações feitas pelos seguidores.



As emoções estão à flor da pele nessa reta final de Big Brother Brasil 20, inclusive para as torcidas, que estão em polvorosa querendo que seus favoritos permaneçam na casa e sejam os grandes vencedores.



Os famosos que estão acompanhando tudo o que acontece no reality show também estão ‘surtando’ nesse momento e vibrando forte pelos participantes.



Uma das estrelas foi Giovanna Ewbank, que sempre comenta tudo em seu Twitter. Na última quinta-feira (16), a apresentadora foi à loucura com a Prova do Líder.



A disputa ficou acirrada entre os brothers, que ficaram com uma diferença bem pequena entre a maioria das pontuações e fez Mari Gonzalez a nova poderosa.



Depois de anunciarem a vencedora, Ewbank confessou que gritou muito durante a competição e que estava até com dor de cabeça por isso.



“Afffff preciso de água, Jesus! Estou até com dor de cabeça de tanto que gritei aqui”, escreveu ela.



