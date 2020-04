Titular do Grêmio entra na mira de duas equipes italianas e é outra alternativa de venda

​Everton, Matheus Henrique e até mesmo Pepê são as chamadas “bolas da vez” para uma inevitável venda que o ​Grêmio terá que fazer até o final de 2020 para fechar o ano com suas contas em dias – é provável, até, que esta negociação já ocorra tão logo o mercado europeu esteja aberto. Porém, vem da Itália a informação que outra joia tricolor também estaria no radar de, ao menos, dois clubes.

Segundo o site italiano ​Calciomercato, Torino e Atalanta têm interesse no meia Jean Pyerre, que integra o grupo principal desde 2017, mas que passou a ganhar mais notoriedade em 2019, quando desbancou Luan e se tornou titular. De acordo com o portal, a equipe de Turim seria aquele que poderia entrar mais forte na tentativa de, no mínimo, fazer uma oferta pelo atleta, que está com apenas 21 anos e pode atuar tanto de armador como de segundo volante.

Jean Pyerre possui contrato até o final de 2023 e, em 65 partidas pelo Grêmio, já marcou dez gols. Na atual temporada, após ficar seis meses afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular, realizou apenas três jogos. Quando o calendário for retomado, naturalmente deverá reconquistar sua vaga na equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqui.