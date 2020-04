Tom Brady é impedido de treinar em um parque

Tom Brady foi criticado por fazer exercícios em um parque fechado de Tampa, em meio a pandemia da COVID-19. O seis vezes quarterback ganhador do Super Bowl tentou escapar da quarentena para se exercitar ao ar livre em um parque local, mas os guardas o detiveram e o expulsaram.



A prefeita de Tampa, Jane Castor, disse durante uma sessão informativa em vídeo: “Vocês sabem que nossos parques estão fechados, por isso grande parte do nosso pessoal de patrulha está ao redor deles, para se assegurarem de que as pessoas não pratiquem esportes de contato e outras coisas, e viram uma pessoa usando um dos nossos parques no centro. Era Tom Brady”, revelou.

A conta do Twitter do Parques e Recreação de Tampa publicou: “Sinto muito, Tom Brady. Nossa equipe @tampaparksrec mal pode esperar para dar as boas-vindas a você e toda a nossa comunidade com grandes sorrisos, mas até lá fiquem seguros em casa, para poder ajudar a diminuir a curva de infecção”.

O marido de Gisele Bündchen admitiu anteriormente que se juntar a uma nova equipe em meio a uma pandemia mundial tem sido um desafio.

Ele explicou: “Há muito a recuperar, pois não trabalhei com esses jogadores e vou precisar aprender o que fazem, sua linguagem corporal e como gostam das coisas, isso é parte do desafio”.

Porém, insistiu que continuaria com seu próprio treinamento: “Há aspectos da nossa baixa temporada que mudaram e estou certo de que vão mudar até certo ponto, mas isso não me impede de descobrir o que tenho que fazer na minha vida profissional, continuar aprendendo as coisas que preciso aprender e treinar como preciso treinar”.







Novo contrato



Segundo o jornal New York Post, Tom Brady vai faturar alto em sua nova equipe de futebol americano.

O jogador e sua família, incluindo Gisele Bündchen e os filhos Benjamin, de 10 anos e Vivian, de sete, estão se mudando para a Flórida, agora que Brady assinou com Tampa Bay Buccaneers.

A estrela de 42 anos trocou o New England Patriots pelos ‘bucaneiros’ de Tampa Bay por um salário de US$ 30 milhões (R$ 153 milhões) por ano. Comenta-se que ele embolsava anualmente com os Pats US$ 23 milhões (pouco mais de R$ 116 milhões).

A nova temporada do SuperBowl será em Tampa. Nenhuma cidade-sede jamais teve seu time em casa jogando no Super Bowl. Tom Brady agora pode fazer mais história no campo.

Tom Brady compartilhou em março uma foto tirada por seu primogênito Jack Brady, dele assinando o contrato dos Buccaneers.

“Animado, humilde e faminto… se há uma coisa que eu aprendi sobre futebol, é que ninguém se importa com o que você fez no ano passado ou no ano anterior … você ganha a confiança e o respeito dos que estão por perto através do seu compromisso a cada dia. Estou começando uma nova jornada no futebol e agradecido com os @buccaneers por me darem a oportunidade de fazer o que eu amo fazer. Estou ansioso para conhecer todos os meus novos colegas de equipe e treinadores e provar a eles que eles podem acreditar e confiar em mim … Eu sempre acreditei que bem feito é melhor do que bem dito, por isso não vou dizer muito mais – eu só vou trabalhar! # Ano1 p.s. Jack Brady tem o crédito da foto”, escreveu.