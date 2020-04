Tom Hanks diz que a mulher sofreu mais com coronavírus

Tom Hanks revelou em entrevista este fim de semana ao programa National Defense Radio Show que a esposa, a atriz e cantora Rita Wilson lutou com o coronavírus mais do que ele.

Os atores de 63 anos lutaram contra o vírus na Austrália e Tom revelou que Rita teve mais problemas do que ele, além de outros sintomas.

“Rita passou por um período mais difícil do que eu. Ela estava com febre muito mais alta e apresentava alguns outros sintomas. Ela perdeu o senso de paladar e olfato durante semanas. Estava tão enjoada que tinha de engatinhar no chão, da cama até as instalações. Durou um tempo”, rememora.

E a estrela de ‘Forrest Gump’ acrescentou sobre seu confinamento: “Quem quer que seja, médico, enfermeira, que entrasse em nossa sala pressurizada, nossas salas de isolamento perguntavam ‘Como você está?’ e eu disse: ‘Acabei de ter a coisa mais estranha. Eu apenas tentei fazer alongamentos e exercícios básicos no chão e eu não consegui nem passar pela metade’. E ela olhou para mim através dos óculos como se estivesse falando com o ser humano mais idiota e disse: ‘Você tem COVID-19′”, justificou.

Enquanto isso, Rita havia revelado anteriormente que para ela o fato do marido também ter tido a doença, tornou as coisas ‘um pouco mais fáceis’:

“Eu acho que ter o vírus ao mesmo tempo facilitou um pouco. Estávamos cuidando um do outro, em vez de ter a pressão de cuidar de uma pessoa e ninguém cuidando de você ou de entender que a pessoa em casa precisa de um descanso. Tivemos a sorte de estar em um lugar em que entendíamos o que o outro estava passando … Nós dois tínhamos febre alta e estávamos com muita dor de cabeça e tremendo como você não acreditaria. Sim, eu estava com medo.”, confessa.



Efeitos colaterais



Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson, passaram por uma fase extremamente difícil recentemente, afinal, ambos acabaram contraindo o novo coronavírus.

Porém, as coisas ficaram bastante críticas durante o tratamento, pois Rita Wilson revelou ao programa televisivo CBS This Morning que ela e Hanks sofreram os efeitos colaterais da cloroquina.

De acordo com a própria atriz, ela começou a se sentir completamente enjoada após ingerir a substância, passando por momentos de vertigem e sentindo os músculos mais fracos.

“Temos que ter muita consideração com este medicamento. Não sabemos se é seguro neste caso”, disse Rita, segundo o jornal New York Post.

Após se recuperarem totalmente da covid-19, Tom Hanks e Rita Wilson retornaram ao Estados Unidos ao final de março, tendo ficado isolados na Austrália enquanto estavam com a doença.

Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson, estão curados do coronavírus e agora resolveram contribuir para o combate da COVID-19.

Para isso, os atores doaram sangue como parte de estudo para a criação de uma vacina contra a doença, para que seus anticorpos sejam analisados e, se possível, utilizados para a descoberta da cura.



Coronavírus: como a doença afetou o mundo dos famosos







Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.



Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.







Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



