Totalmente Demais: Arthur humilha Carolina, que cai no choro

Com o sonho de ser mãe cada vez mais latente, Carolina (Juliana Paes) decidiu tentar de tudo para que o pai de seu herdeiro seja ninguém mais, ninguém menos que Arthur (Fábio Assunção), em Totalmente Demais, novela que está sendo reprisada, atualmente, na faixa das 19h da Globo.



No capítulo de quinta-feira (30), a vilã, contudo, vai acabar aos prantos, após ser humilhada, de certa maneira, por ninguém mais, ninguém menos que o próprio empresário.



Tudo porque ele faz questão de afirmar, com todas as letras, que não quer ter um filho com ela, que, claro, logo fica desapontada.



Vale lembrar que, nos próximos capítulos do folhetim, Arthur vai acabar iniciando um relacionamento com ninguém mais, ninguém menos que Eliza (Marina Ruy Barbosa), de quem, aliás, já está se aproximando.



Totalmente Demais foi a novela escolhida para substituir Salve-se Quem Puder, que teve as gravações paralisadas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Arthur pede desculpas a Eliza por ter se aproximado. Carolina nota que Arthur sente ciúmes de Eliza com Jonatas. Wesley pede ajuda a Montanha para se tornar um jogador de futebol. Florisval se incomoda quando Carolina exige que ele leve Eliza e Jonatas em seu carro. Lu agradece a Rafael por ter salvado seu emprego. Carolina chora quando Arthur afirma que não quer ter um filho com ela. Jandira avisa a Maristela que Florisval foi para a casa de Rosângela. Pietro questiona Carolina sobre seus sentimentos por Arthur.