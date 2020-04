Totalmente Demais: Eliza fica trancada no banheiro

A participação no concurso Garota Totalmente Demais definitivamente não vai ser fácil para Eliza (Marina Ruy Barbosa), em Totalmente Demais, novela que está sendo reprisada, atualmente, na faixa das 19h da Rede Globo.



No capítulo de quarta-feira (29), logo em uma das primeiras etapas da competição, a protagonista já vai passar por um belo de um susto, principalmente por conta de ninguém mais, ninguém menos que Cassandra (Juliana Paiva).



Tudo porque, na ocasião, a jovem decide prender Eliza no banheiro e furtar o vestido que a protagonista iria usar, em tal momento especial.



Totalmente Demais foi a novela escolhida para substituir Salve-se Quem Puder, que teve as gravações suspensas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Fabinho pede que Jonatas assuma mais responsabilidades em seu projeto. Carolina demite Lu. Rafael consegue convencer Carolina a contratar Leila como estagiária, a fim de salvar o emprego de Lu. Cassandra prende Eliza no banheiro e furta o vestido da ex-florista. Cassandra pede a Carolina para não expulsá-la do concurso e promete fazer tudo o que a jornalista lhe mandar. Eliza se sensibiliza com a proximidade de Arthur.