Totalmente Demais: Jacaré vê foto de Sofia com Rafael

Jacaré (Sérgio Malheiros) vai ter uma bela surpresa, ao invadir o estúdio de ninguém menos que Rafael (Daniel Rocha), no capítulo de sexta-feira (1) de Totalmente Demais, novela que está sendo reprisada pela Rede Globo.



Tudo porque, no local, o vilão acaba encontrando uma foto de ninguém mais, ninguém menos que Sofia (Priscila Steinman).



Vale lembrar que, mesmo em um relacionamento sério com Rafael, por ter uma vida dupla, a herdeira de Germano (Humberto Martins) e Lili (Vivianne Pasmanter) acabou também se envolvendo com Jacaré.



Totalmente Demais foi a novela escolhida para substituir Salve-se Quem Puder, que teve as gravações suspensas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Fabinho confessa a Leila que sente ciúmes de Jonatas. Jojô escuta Aparecida comentar com Arthur que o pai tem interesse em Eliza. Eliza não gosta de saber que Leila acompanhará Jonatas à comunidade. Cassandra acusa Rafael de priorizar Ana Paula no concurso. Jacaré e Braço invadem o estúdio de Rafael e encontram a foto de Sofia. Jonatas e Leila ficam constrangidos com o incômodo de Fabinho.