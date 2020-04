Totalmente Demais: Jojô arma para Eliza e Arthur

Totalmente Demais está no ar, em uma reprise especial, substituindo Salve-se Quem Puder, que paralisou temporariamente suas gravações, pois a Globo seguiu normas dos órgãos de saúde para o isolamento social, por conta do coronavírus.



No capítulo desta quarta-feira (22), Jojô vai achar que Eliza e Arthur são amantes. Sendo assim, ela decide fazer uma armação para os dois, enviando mensagens ao telefone da moça. Arthur tenta se explicar com sua modelo.



E mais sobre o capítulo de Totalmente Demais:



Débora acusa Cassandra de sentir vergonha do pai. Eliza aceita o convite de Jonatas para morar com ele. Jonatas impede que Jeniffer saia com Cascudo. Arthur esclarece a Eliza que quem mandou as mensagens foi Jojô, e a deixa feliz ao lhe dizer que ainda está participando do concurso. Arthur avisa a Eliza que ela terá que morar com ele.