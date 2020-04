Totalmente Demais: Jonatas é alvo de nova armação de Jacaré

Jonatas (Felipe Simas) vai passar por maus bocados, no capítulo de sexta-feira (24) de Totalmente Demais, novela que está sendo reprisada, na faixa das 19h da Rede Globo.



Tudo porque, a caminho do trabalho na empresa de Germano (Humberto Martins), o rapaz acaba sendo alvo de mais uma armação de ninguém menos que Jacaré (Sérgio Malheiros).



Além de destruir todos os pertences do rapaz, o bad boy rouba o dinheiro do filho de Rosângela (Malu Galli).



Já durante um telefonema, ninguém mais, ninguém menos que Eliza (Marina Ruy Barbosa) deve escutar Jonatas sendo ameaçado por Jacaré.



Totalmente Demais foi a novela escolhida para substituir Salve-se Quem Puder, que teve as gravações interrompidas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:



Aparecida garante a Jonatas que cuidará de Eliza. Arthur diz a Eliza que Max lhe comprará novas roupas. Jacaré e seu bando destroem os pertences de Jonatas e roubam seu dinheiro. Germano repreende Jonatas por seu atraso no trabalho, mas Fabinho o ajuda. Arthur consegue tirar boas fotos de Eliza com o apoio de Natasha. Natasha aceita o convite de Arthur para ser uma das juradas do concurso. Rosângela cede à sedução de Florisval. Durante um telefonema, Eliza ouve Jacaré ameaçar Jonatas.