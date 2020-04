Totalmente Demais: Lili pede que Rafael vigie Germano

Casada já há muitos anos com Germano (Humberto Martins), Lili (Vivianne Pasmanter) vai tomar uma atitude, em relação à união, no capítulo de sábado (25) de Totalmente Demais, novela que está sendo reprisada, atualmente, na faixa das 19h da Globo.



Na ocasião, ela vai pedir que ninguém mais, ninguém menos que Rafael (Daniel Rocha) vigie Germano e Carolina (Juliana Paes).



O fotógrafo, aliás, chegou a ter um relacionamento sério com Sofia, filha de Germano e Lili, que, inclusive, vai reaparecer, nos próximos capítulos do folhetim.



Antes de reencontrar a herdeira, ninguém menos que a própria Lili, contudo, vai acabar se apaixonando por Rafael, chegando até a ter um caso com ele.



Totalmente Demais foi escolhida para substituir Salve-se Quem Puder, que teve as gravações interrompidas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Eliza e Arthur resgatam Jonatas do incêndio. Eliza agradece Arthur pela ajuda a Jonatas. Lili deixa clara sua antipatia por Carolina, e avisa à jornalista que defenderá seus interesses. Carolina diz a Pietro que teme perder a parceria da Bastille por causa do ciúme de Lili. Carolina contrata Rafael, com a condição de o fotógrafo controlar Lili para que ela não lhe traga problemas. Lili pede a Rafael que vigie Germano e Carolina. Arthur pede que Jonatas se afaste de Eliza.