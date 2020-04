Totalmente Demais: Na casa de Arthur, Eliza pensa em Jonatas

Pelo visto, Eliza (Marina Ruy Barbosa) já está com o coração dividido, entre Arthur (Fábio Assunção) e Jonatas (Felipe Simas), em Totalmente Demais, novela que está sendo reprisada, na faixa das 19h da Globo.



No capítulo de terça-feira (28), a protagonista, aliás, vai até lembrar do rapaz, enquanto assiste um filme junto com o empresário.



Eliza está morando com Arthur, principalmente por conta dos preparativos para a participação no concurso Garota Totalmente Demais.



O empresário apostou, com ninguém menos que Carolina (Juliana Paes), que conseguiria fazer com que a ruiva vencesse tal disputada competição e se tornasse modelo.



Totalmente Demais foi escolhida para substituir Salve-se Quem Puder, novela da Globo que teve as gravações interrompidas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Fabinho, Leila e Jamaica são presos por desacato à autoridade. Lorena afirma a Pietro que derrubará Carolina. Germano avisa a Lili que Fabinho foi preso. Eliza confessa a Jonatas que está nervosa com a primeira prova do concurso. Zé Pedro liberta Fabinho e seus amigos da prisão. Fabinho sente ciúmes de Jonatas quando Germano o elogia. Eliza assiste a um filme com Arthur e se emociona ao lembrar de Jonatas. Aparecida se incomoda ao ver Arthur abraçando Eliza, e o empresário a repreende.