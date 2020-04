Totti rasga elogios a jovem talento italiano e profetiza: ‘Será um dos melhores do mundo’

Aposentado dos gramados desde 2017, Francesco Totti, um dos maiores jogadores do futebol europeu neste milênio, segue se dedicando ao futebol. Após curto período atuando como diretor na Roma – partiu caminhos por desentendimentos com a alta cúpula do clube onde é ídolo -, o ex-jogador agora atua agenciando jovens talentos.

Em entrevista concedida ao apresentador italiano Paolo Bonolis via Instagram Live, Totti abriu o jogo sobre alguns nomes da ‘nova geração italiana’. Elogiou Nicolò Barella, meio-campista que atualmente defende a Inter de Milão, admitindo que tentou contratá-lo durante seu período como diretor da Roma. Em seguida, apontou quem é o jogador que o faz ‘saltar os olhos’ atualmente.

“Eu faria qualquer coisa para conseguir Sandro Tonali. Na minha opinião, ele se tornará um dos melhores meio-campistas do mundo. Tem tudo o que um grande jogador deve ter: habilidade técnica, boa mentalidade e é sempre perspicaz em qualquer situação”

Apelidado de ‘novo Iniesta’, o meia de 19 anos pertence ao Brescia e está na mira de inúmeros gigantes do Velho Continente, como Juventus, Inter de Milão, Chelsea, Arsenal e Paris Saint-Germain. O modesto clube biancocelesti sabe que será difícil segurar o jovem talento, mas não facilitará as tratativas: só aceitará abrir conversas com ofertas a partir de €50 milhões.

