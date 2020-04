Totti revela que quase deixou a Roma para assinar com gigante espanhol: ‘Queria vencer’

​Símbolo de profissionalismo, dedicação e amor à camisa, ​Francesco Totti é, com sobras, o maior ídolo da história da Roma. Foram 25 anos de carreira dedicados ao clube giallorossi, com 785 partidas disputadas entre os anos de 1992 e 2017. Mas a bela trajetória conjunta, digna de um filme, obviamente teve seus percalços. E não foram poucos ou pequenos.

Em entrevista concedida ao youtuber Damiano Er Faina, via Instagram Live, o lendário camisa 10 revelou que defender a Roma sempre foi o seu sonho de carreira, mas os caminhos entre ele e o clube da capital quase se partiram em algumas ocasiões.

“ O meu sonho era permanecer na Roma para sempre, mas é natural percebermos, após crescermos, que haverão muitos obstáculos pelo caminho ao longo dos anos. O Milan tentou me contratar antes mesmo da minha estreia profissional pela Roma. Ariedo Braida [diretor do Milan à época] veio à minha casa e queria me levar a Milão a todo custo”, contou.

Em seguida, o camisa 10 admitiu que esteve muito próximo de deixar a Roma em meados dos anos 2000, mas que sua relação fraternal com o presidente do clube à época impediu que a negociação fosse adiante. Totti, inclusive, revelou qual era o clube interessado em tê-lo:

“ O momento em que realmente estive prestes a partir foi para o ​Real Madrid em 2004/05. Eu fiquei à beira dessa transferência, estava praticamente tudo acertado. Eu queria vencer. Nós ganhamos um Scudetto, mas depois perdemos dois seguidos. Estávamos desacelerando nosso progresso, então eu queria que contratássemos jogadores campeões e técnicos capazes de conquistar troféus. Vi muitos problemas. Contudo, Franco Sensi era como um pai para mim e eu dei a ele tudo o que pude”, findou.

