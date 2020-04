Trabalhador com contrato Verde e Amarelo poderá ter multa do FGTS; Entenda!

De acordo com o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, o trabalhador que for contratado na modalidade Verde e Amarelo vai fazer jus ao salário de até R$ 1.552,50 e apenas vai receber 50% da multa indenizatória em caso de demissão. De acordo com o texto, a contratação nesse modelo poderá durar até dois anos.

O texto ainda prevê que o percentual da multa calculada sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quem for contratado na modalidade Verde e Amarelo será de multa de 20%. Para os demais trabalhadores, que tiverem o contrato convencional, a lei do fundo estabelece uma indenização de 40%.

O projeto final aprovado pelos parlamentares também definiu que a multa do FGTS vai ser devida em qualquer tipo de demissão (mesmo quando a demissão ocorrer por justa causa).

São motivos para demissão por justa causa, conforme o texto da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o abandono de emprego, ato de indisciplina ou insubordinação e violação de segredo da empresa.

O relator da MP do novo modelo na Câmara, deputado Christino Aureo (PP-RJ), propôs um percentual intermediário para a multa do FGTS, de 30%, mas um destaque da bancada do PSL garantia que a indenização ficasse em 20%, como previsto no texto enviado no fim do ano passado.

Quem estiver nesse novo modelo de contratação vai receber 13º salário, o terço de férias e a indenização do saldo do FGTS mensalmente. No entanto, para fazer jus aos benefícios, será necessário ter firmado em um acordo individual.

2 saques do FGTS são liberados durante pandemia; saiba qual você pode

O Governo Federal, com o objetivo de aquecer o mercado, tem anunciado diversas medidas visando liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Para 2020, por contados impactos econômicos causados pelo coronavírus, uma modalidade de saque foi liberada aos trabalhadores. Além disso, há outra ativa, o saque do FGTS aniversário.

A primeira modalidade liberada foi o saque-aniversário, anunciada desde o ano passado. As retiradas, que começaram em 1º de abril deste ano, podem garantir recursos anuais. A segunda modalidade liberada foi o saque emergencial que, por conta da pandemia, vai permitir a retirada de até R$ 1.045 por conta.

1) Saque emergencial do FGTS de R$1.045

O Governo Federal liberou novos saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no valor de R$1.045. Com isso, muitos trabalhadores ficaram na dúvida a respeito da liberação dos saques do benefício.