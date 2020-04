Trabalhe em Home Office: Stone abre vagas de emprego durante pandemia

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Stone abriu novas vagas de emprego no Brasil para trabalho em home office

Oportunidades abertas! Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Stone faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego para atuação em home office.

O Setor de Finanças da empresa abriu novas chances com oportunidades para atuação em home office na área de Tecnologia. As vagas são para todas as cidades do país e as contratações serão pelo regime CLT.

“A Stone Pagamentos é uma Fintech brasileira de meios de pagamentos através dos seus serviços de adquirência multibandeiras por intermédio de máquinas de cartões, processadoras de transações realizadas por cartões de crédito, débito e voucher. Atua no mercado desde 2014, cobrindo todo o território brasileiro.”

A empresa, presente em todo o país com mais de 3 mil colaboradores, busca pessoas engajadas, com autonomia e colaboração e que se desenvolvem diariamente para fazer a diferença para fazer parte de sua equipe de colaboradores.

Confira alguns cargos:

Cargos disponíveis

Designer de produto UX/UI;

Data analyst;

Designer de produtos UX/UI – Researcher;

Software developer

Redator(a) – UX Copywriter;

DevOps; Front-End developer;

iOS developer Jr. Android developer; e

QA Sênior.

Há também vagas para atuação presencialmente nos cargos de Analista de Operações e Analista de Risco, ambos no Rio de Janeiro.

Inscrição

Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever através do site de empregos da empresa. Após isso, o candidato deve procurar pela vaga, conferir os requisitos, informações e benefícios.