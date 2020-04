Trabalhe na PicPay: Empresa abre 75 novas vagas de emprego

PicPay pagamentos oferece 75 novas vagas nos estados de São Paulo e Espírito Santo; Inscrições abertas!

A empresa faz saber aos interessados a abertura de 75 vagas de emprego, centralizadas nos estados de São Paulo (SP) com 72 vagas e Vitória (ES) com 3 vagas. São oferecidos diversos cargos para profissionais de várias especialidades.

“PicPay é uma fintech capixaba que tem como objetivo facilitar as formas de pagamento através do seu aplicativo para celular. Até 2016, contava com 500 mil usuários. O aplicativo tem opções de pagamento de boletos e recargas de celulares.”

“Com o PicPay você pode fazer pagamentos no momento que precisar, sem filas, sem espera… e na hora! Você pode pagar a padaria, o supermercado, pagar o amigo do rolê passado e ainda, fazer recargas de celular, do cartão de transporte e até de jogos online. Para fazer isso, você pode adicionar saldo em sua carteira PicPay ou fazer o cadastro de um cartão de crédito. Também é possível retirar o dinheiro do seu app direto para sua conta bancária. #dica: o seu dinheiro na carteira PicPay rende diariamente,” diz a empresa.

Confira alguns cargos abaixo:

Cargos disponíveis

Analista de dados

Cientistas de dados

Desenvolvedor Android

Desenvolvedor Ios

Desenvolvedor Java

Redator

Analista de segurança da informação

Advogado

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://picpay.gupy.io/