Três secretários municipais pedem exoneração da Prefeitura de Piaçabuçu

O Diário Oficial de Piaçabuçu desta sexta-feira, 03 de abril, traz a exoneração de três secretários municipais da Prefeitura Municipal. Os ex-gestores das pastas da Agricultura Alípio Araújo, do Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Otávio Augusto e o que gerenciava a Infraestrutura e Obras, Gefson Monteiro, foram afastados dos cargos pelo prefeito Djalma Beltrão, atendendo aos pedidos dos mesmo que cumprem o prazo legal para funcionários do executivo se desincompatibilizarem dos cargos para poder disputar cargo eletivo nas próximas eleições.

Os nomes que assumirão as pastas vagas ainda não foram anunciados pelo prefeito Djalma Beltrão, devendo serem revelados na próxima semana quando o chefe do Executivo, também deverá substituir os nomes de algumas coordenações devido ao afastamento de alguns membros do governo por decidirem acompanhar outros pré-candidatos que fazem oposição ao prefeito Djalma em Piaçabuçu.