Trio campeão pelo Vasco é principal aposta do clube para voltar aos ‘dias de glória’

​Depois de muitos dias de luta, chegaram os dias de glória (ou ainda chegarão). O ​Vasco escolheu um modo diferenciado para voltar à ativa. O clube carioca buscou inspirações passadas para conquistar grandes resultados e, consequentemente, títulos.

Para substituir Abel Braga, o ex-auxiliar do clube, Ramon Menezes, foi alçado ao cargo de técnico. O ex-meia, que defendeu o Vasco entre 1996 e 2000 e depois retornou em 2006, realizou 225 gols e marcou 70 gols, já tem aprovação da torcida e agora espera para poder mostrar seu trabalho.

Antonio Lopes foi escolhido para assumir a coordenação técnica de futebol, além de dar suporte ao novo treinador. Lopes já havia treinado o Vasco e tem uma bagagem cheia de experiências incríveis. E ele não poupou elogios a Ramon, que conquistou ​Libertadores e dois Brasileiros quando esteve sob seu comando.

“O Ramon conhece muito bem o Vasco, está há um tempo no clube. Já sabe a garotada da base que pode utilizar no elenco profissional, conhece também o elenco profissional. Acho que é uma grande conquista a indicação dele para a direção do Vasco”, declarou.

Para fechar o ‘Top 3’ do Vasco, Carlos Germano ficou o cargo de preparador de goleiros da equipe principal, uma vez que já havia ocupado antes. Germano foi o segundo jogador que mais atuou pelo Vasco, disputando 632 jogos, sendo superador apenas por Roberto Dinamite, que realizou 1110 partidas.

“Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou muito feliz por ter permanecido em São Januário, no Vasco da Gama, que é minha casa. Mais feliz ainda pela efetivação do meu amigo Ramon, que agora se tornou treinador. Ter a oportunidade de estar ao lado dele é algo muito gratificante. É o momento de unir forças, arregaçar as mangas e trabalhar muito, buscando o melhor pelo nosso Vasco”, disse o ex-goleiro.

O trio em números

Ramon

Jogos – 248

Gols – 89 Títulos: Campeonato Brasileiro (97), Campeonato Carioca (98), Taça Libertadores da América (98) e Torneio Rio-São Paulo (99).

Carlos Germano

Jogos – 632

Títulos: Campeonato Carioca (92, 93, 94, 98); Campeonato Brasileiro (97), Copa Libertadores da América (98) e Torneio Rio-São Paulo (99).

Antônio Lopes

Jogos – 600

Títulos: Campeonato Carioca (82, 98 e 2003); Campeonato Brasileiro (97 e 2000), Copa Libertadores da América (98) e Torneio Rio-São Paulo (99), Copa Mercosul (2000).