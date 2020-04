Trio de rivais na Premier League entra na disputa por Gabriel Veron, do Palmeiras

Cada vez mais inclinados a investir em jovens talentos sul-americanos que ainda estão em maturação, os grandes clubes europeus têm intensificado as investidas por atletas de 18 a 20 anos, como Vinícius Júnior, Rodrygo e ​Reinier, todos contratados pelo Real Madrid.

Agora, o nome do momento no Velho Continente é Gabriel Veron, atacante de apenas 17 anos de idade que pertence ao Palmeiras. De acordo com a apuração do ​90​min britânico, o garoto é monitorado de perto por três potências da Premier League: Manchester United, Manchester City e Chelsea. Após sua ‘participação de gala’ no Mundial Sub-17 de 2019 – competição em que terminou com o título e status de melhor jogador -, o atacante do ​Verdão se posicionou como a nova grande joia do futebol brasileiro para os scouts dos gigantes europeus.

Além da concorrência entre eles próprios, City, United e Chelsea ainda terão que superar outros rivais de diferentes mercados se quiserem garantir a contratação futura do jovem prodígio. Isso porque outros sete clubes europeus já entraram em contato com os representantes de Veron: Juventus, Borussia Dortmund, Benfica, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern e Real Madrid, é claro. Os merengues, por sinal, estão confiantes de que os movimentos recentes envolvendo joias brasileiras lhe ‘favoreçam’ em mais uma investida em solo tupiniquim.

De contrato recentemente renovado com o ​Palmeiras – o novo vínculo vai até dezembro de 2024 -, Veron tem multa rescisória de 60 milhões de euros para transferências internacionais, algo em torno de R$ 340 milhões na cotação atual.

Após ser colocado na mira de Real Madrid e Barcelona pelo espanhol Mundo Deportivo, Gabriel Veron também ganhou a atenção dos jornalistas argentinos. O jornal Clarín definiu a joia palmeirense como “garoto da moeda” e “próximo Neymar” pic.twitter.com/7Nsk6yIa5a — Pedro Marques (@PedroMarques21) April 10, 2020

