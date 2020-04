Trio representa elenco do Corinthians em negociações salarias com a diretoria

​ O ​Corinthians , como praticamente todos os clubes do Brasil e do mundo, tem buscado formas de amenizar o impacto financeiro causado pela suspensão do futebol diante da pandemia do novo coronavírus. A princípio, o clube apenas deu férias aos atletas, mas estuda medidas mais drásticas.

Do outro lado, os jogadores também têm se mobilizado e tentado encontrar formas de serem menos afetados. No Timão, os representantes dos interesses do elenco são, segundo o ​GloboEsporte.com, o goleiro e ídolo Cássio, o paredão Walter e o meio-campista Ramiro.

Recentemente, o trio buscou orientação com o SIAFMSP (Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Município de São Paulo), e procurou informações em grupo de ​WhatsApp com jogadores de outros clubes. O aplicativo serve para discutir o assunto, entretanto, as negociações são independentes.

As conversas entre clube e jogadores, no entanto, deve se intensificar a partir do final do mês, considerando que o elenco segue de férias até o dia 20 de abril, com possibilidade de extensão por mais 10 dias. Os envolvidos observam o cenário nacional do COVID-19 e, caso o quadro não melhore, pode haver corte de 25% nos salários de maio.

Porém, até o momento, o clube não definiu qual o próximo passo, mas a redução salarial é uma possibilidade real. O acordo, caso seja necessário, deve ser fechado por meio do Sapesp (Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo), e o goleiro Cássio é quem deve fechar o trato com associação e diretoria.

Quer saber como se previnir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.