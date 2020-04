TSE lança novo site para cidadão regular o seu título de eleitor

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acaba de lançar um novo site para que os brasileiros regularizem, de forma eletrônica, pendências do título de eleitor. A medida foi tomada pelo órgão durante este momento de pandemia do novo coronavírus, uma vez que os cartórios eleitorais do país estão fechados.

O prazo dado pelo órgão vale tanto para quem possui o título, como para jovens de 16 anos que vão votar pela primeira vez e querem solicitar o seu novo documento.

Vale destacar que os eleitores que estiverem com pendências no seu título de eleitor não poderão votar nas eleições municipais de outubro, mês em que os brasileiros vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país.

Após o fim do prazo, o cadastro eleitoral vai ser fechado e nenhuma alteração vai ser permitida. Segundo o TSE, apenas a segunda via do título já regularizado vai ser autorizado. A medida tomada é para o órgão ter uma noção da quantidade de eleitores que estão em dia com o documento e poderão votar.

Em 2019, nada menos que 2,4 milhões de títulos foram cancelados, uma vez que os eleitores deixaram de votar e justificar por três eleições consecutivas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição.

Vale destacar que, além de ficar impedido de votar, o cidadão que teve o título cancelado fica impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições.