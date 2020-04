Tuca Andrada recebe ameaças de morte

Sempre muito firme em suas convicções políticas, Tuca Andrada costuma fazer postagens contra o governo, em suas redes sociais. Mas na quarta-feira (22) o ator pernambucano de 55 anos exibiu em suas redes uma ameaça de morte que recebeu, de um internauta, cujo perfil ele acredita ser fake.



O ator, que está temporariamente fora do ar com a pausa nas gravações da novela Amor de Mãe, na qual interpreta o policial Belizário, publicou as mensagens de ameaça enviadas pela rede social.



Tuca Andrade posa nu e provoca: ‘Pras puritanas com carinho’



“Olha aí. Acabo de ser ameaçado de morte por um robô bolsonarista”, denunciou o artista, expondo um print.



“Sua hora está chegando. Você será morto em breve”, dizia a ameaça.











Apoio de amigos e seguidores



Logo ao postar o ocorrido, Tuca Andrada recebeu o apoio de diversos seguidores, que o incentivaram a fazer uma denúncia na polícia contra o autor das ameaças.



“São covardes e mentirosos!”, afirmou a atriz Virgínia Cavendish.



Facebook de Tuca Andrada é invadido por conteúdo erótico



“Eu ja chamava o Belizário! Tudo querendo palco! Preste uma queixa, eu já denunciei aqui e pronto, meu amor! Você é lindo e Deus protege você!”, disse a chef Carmem Virgínia.



“Que loucura, meu Deus! Já passei por ameaças assim”, disse Letícia Sabatella.



Fake news



Numa postagem seguinte, Tuca relatou que foi vítima de uma notícia falsa, que dava conta de que ele teria pedido a morte do presidente da república.



“Uma página de direita me caluniando. Nunca sugeri a morte de ninguém, ao contrário deles que vieram até a minha página afirmando que está próxima minha morte. Nunca incitei ódio contra nenhuma religião, mas condeno os que usam a fé como comércio. São baixos e não sabem perder. Tão vendo a casa ruir e me atacam com mentiras”, disse Tuca.







Sensualizando



Passado o clima de estresse, Tuca postou uma foto sensualizando, em seu perfil. Na imagem, o ator apareceu sem camisa, com a calça bem abaixo da cintura, e causou.



“Só pra contrariar”, legendou.



“Não está contrariando. Está presenteando”, disse Rosane Gofman.



Uma seguidora foi além.



“Desce a câmera!”, pediu.



Paulo Betti elogiou.



“Gato!”.