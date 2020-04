Tudo novo, de novo: regra de mão na bola passa por novas mudanças; confira

​Insatisfeita com os resultados/parâmetros obtidos pela modificação anterior da regra, a International Football Association Board (IFAB) anunciou, na última terça-feira, novas mudanças na regra de mão da bola que passarão a valer a partir de 2020/21, entrando oficialmente em vigor no primeiro dia do mês de junho.

Como destaca o Globoesporte, um dos principais direcionamentos novos diz respeito à ‘área faltosa’ mais limitada: o contato no início do braço, ou seja, na junção entre ombro e axila, não será mais considerado faltoso. Além disso, cairá por terra a determinação de que todo toque de mão na bola no ataque é falta: a partir da nova regra, o toque de mão involuntário no ataque só deve ser assinalado caso leve a um gol ou a uma ‘ocasião clara de gol’.