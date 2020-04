Túlio Gadêlha alfineta Jair Bolsonaro: ‘Foi ele que mudou’

Muitas reviravoltas estão agitando a esfera política brasileira, nesta sexta-feira (24). Uma delas é a exoneração de Maurício Valeixo, da Polícia Federal, realizada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro.



A saída de um dos nomes de confiança de Sérgio Moura, atual Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, não agradou Túlio Gadêlha, deputado federal.



O namorado da apresentadora Fátima Bernardes demonstrou tal insatisfação pela decisão tomada.



“Se você está arrependido do voto em Bolsonaro, em 2018, não se preocupe. A culpa não é sua. Foi ele que mudou”, disse ele, em suas redes sociais.







É o amor!







Um dos casais mais fofos da atualidade, sem dúvidas, é Fátima Bernardes e Túlio Gadelha. Eles vivem um relacionamento à distância, já que a jornalista mora no Rio de Janeiro e o deputado se divide entre Recife e Brasília.



Em entrevista para a Quem, a apresentadora do Encontro, da Rede Globo, comentou sobre a situação.



“A gente conversa sobre o trabalho um do outro, sobre tudo o que acontece na nossa vida, como qualquer casal. Nos vemos umas duas, três vezes por mês. Quase todo fim de semana junto, é o que a gente consegue. Ele vem de Brasília e eu vou para Recife também. O nosso lar é onde estivermos juntos”, disse ela.



Túlio Gadêlha fala sobre troca de nomes feita por Fátima Bernardes



Túlio Gadelha manda recado de incentivo durante a quarentena



O casal assumiu o relacionamento em 2017.



“A gente encontrou, um no outro, uma companhia que dá linha na nossa pipa. ‘Voa, vamos fazer isso juntos que é legal’. Sem ninguém interromper o caminho do outro e com muito respeito e admiração”, afirmou Fátima.



“Formamos uma boa dupla juntos. Indo para três anos”, acrescentou Túlio.



Fátima já foi casada com William Bonner, com quem tem os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura, de 22 anos.