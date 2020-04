Túnel do tempo: a história do primeiro time brasileiro a participar da Libertadores

​A ​Libertadores da América foi disputada pela primeira vez em 1960. Dali em diante, nada menos que 28 clubes representaram o Brasil naquela que é a principal competição do continente. No entanto, o que poucos sabem é que o ​Bahia foi o primeiro time verde-amarelo a participar do torneio, justamente o de estreia.

Na ocasião, apenas dez equipes entraram na disputa, e o Tricolor de Salvador garantiu sua vaga por ter conquistado a Taça Brasil de 1959. Porém, esteve em campo somente duas vezes, ambas contra o San Lorenzo, da Argentina. No duelo de ida, fora de casa, perdeu por 3 a 0, gols de Oscar Rossi, Miguel Ángel Ruiz e José Sanfilippo. Na volta, na Fonte Nova, ganhou por 3 a 2 – Carlito, Flávio e Marito fizeram para os nordestinos, enquanto Sanfilippo compareceu no placar em duas oportunidades para os visitantes.

Com o placar agregado a seu favor, o San Lorenzo avançou à semifinal, mas acabou eliminado pelo Peñarol, do Uruguai, que viria a se tornar campeão logo na sequência. Como curiosidade, Sanfilippo, o artilheiro dos duelos, viria a defender o Bahia, que participou novamente da Libertadores em 1964 e em 1989, entre 1968 e 1971.

Ficha técnica – San Lorenzo 3 x 0 Bahia (20/04/1960)

San Lorenzo: Walter Tarnawski, Raúl Páez, Norberto Ravecca, Guillermo Reynoso, Manuel Castillo, David Iñigo, Oscar Rossi, José Sanfilippo, Norberto Boggio, Miguel Ángel Ruiz, Héctor Facundo (Carlos Bilardo). Técnico: Juan Carlos Lorenzo.

Bahia: Nadinho, Vicente, Leone, Biriba, Flávio, Henrique, Beto, Marito, Leo Briglia, Alencar, Ari. Técnico: Carlos Volante.

Ficha técnica: Bahia 3 x 2 San Lorenzo (03/05/1960)

Bahia: Nadinho, Nenzinho, Henrique, Leone, Beto, Flávio, Marito, Màrio, Leo Briglia, Biriba, Carlito. Técnico: Carlos Volante.

San Lorenzo: Walter Tarnawski, Humberto Cancino, David Iñigo, Oscar Rossi, Norberto Ravecca, Guillermo Reynoso, Manuel Castillo, José Sanfilippo, Norberto Boggio, Miguel Ángel Ruiz, Héctor Facundo (Modesto Benítez). Técnico: Juan Carlos Lorenzo.

