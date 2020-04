TV NC: Licitações e Contratos diante da pandemia coronavírus

Confira a live realizada pela advogada Suzana Andrade

A licitação é o mecanismo administrativo, essencial aos procedimentos de compra, aquisição ou contratação de bens e prestação de serviços, em que a Administração Pública, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para esse fim.

Com o intuito de sanar dúvidas dos nossos leitores, convocamos a advogada Suzana Andrade, procuradora jurídica e especialista em direito administrativo para tirar as diversas dúvidas desse assunto em meio a pandemia do coronavírus. O que mudou? os contratos e licitações ficam mais flexíveis? é possível contratar empresas sem licitação?

