UEFA considera estrutura de ‘mini-torneio’ para finalizar Champions League

​A cada novo dia, as notícias vindas da Europa em relação à pandemia de ​coronavírus são mais desoladoras. O cenário vivido pelo Velho Continente é grave, o que obviamente atinge em cheio as pretensões das federações e entidades de futebol, que ambicionam conseguir finalizar a temporada 2019/20 até o mês de junho.

O adiamento da Eurocopa e dos torneios entre seleções de base originalmente programados para meados do ano abriu uma brecha maior para a conclusão da temporada, contudo, não é possível cravar que o continente estará estável para ter bola rolando entre maio/junho. É uma possibilidade que causa arrepio aos dirigentes, mas, 2019/20 pode não ter um desfecho: “Se não conseguirmos reiniciar, a temporada provavelmente estará perdida”, disse o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, em entrevista recente.

Partindo do pressuposto de que haverá algumas poucas datas para a conclusão da temporada, a UEFA rascunha arranjos possíveis para um desfecho curto de suas competições. De acordo com jornal britânico ‘The Mirror’, a possibilidade levantada pela ​imprensa espanhola há duas semanas atrás é real: Champions League e Liga Europa em formato de final four, com apenas uma cidade recebendo as partidas derradeiras para evitar deslocamentos. Istambul e Gdansk, que originalmente sediariam as respectivas finais, seriam a casa dos ‘mini-torneios’ para definir os campeões europeus.