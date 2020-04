UEFA define volta para junho e terá ‘maratona’ de Champions em agosto, crava emissora

​Na próxima terça-feira (21), a UEFA realizará mais uma reunião via videoconferência com os representantes de suas 55 federações-membro. Como não poderia ser diferente, em pauta estará o calendário atual e os cenários possíveis para a conclusão da temporada 2019/20, interrompida desde meados do mês de março em virtude da pandemia de ​coronavírus.

Como destaca o ​Globoesporte, a emissora ‘Sky Sports Italia’ – uma das primeiras a cravar em solo europeu que a Eurocopa 2020 seria adiada -, antecipou neste domingo (19) como será o arranjo escolhido pela UEFA e suas federações afiliadas para a sequência da temporada. De acordo com o canal, os meses de junho e julho serão dedicados exclusivamente para a conclusão das ligas nacionais, enquanto agosto será reservado para os torneios continentais.

Neste cenário apontado pela emissora – ainda não é um posicionamento oficial da entidade, vale frisar -, oitavas, quartas, semifinais e finais da ​Ch​ampions League e Liga Europa seriam realizadas em um curtíssimo espaço de três semanas, de 7 a 29 de agosto, em uma espécie de ‘maratona’. A emissora não cravou se todas as partidas até a final serão realizadas em um só país para evitar os deslocamentos ou se serão espalhados, como temos normal

​ ​Champions League Liga Europa​ ​Oitavas de final ​7 e 8 de agosto ​2 e 3 de agosto ​Quartas de final ​Ida: 11 e 12 de agosto

Volta: 14 e 15 de agosto ​Ida: 10 de agosto

Volta: 13 de agosto ​Semifinais ​Ida: 18 e 19 de agosto

Volta: 21 e 22 de agosto ​Ida: 17 de agosto

Volta: 20 de agosto ​Final ​29 de agosto, em Istambul (TUR) ​27 de agosto, em Gdansk (POL)

