UEFA marca reunião para definir rumo dos campeonatos europeus; Champions em pauta

​Nesta quinta-feira (16), a UEFA confirmou que realizará uma nova reunião via videoconferência, na próxima semana, para levantar caminhos possíveis para o cumprimento do restante do calendário no continente. O novo ‘encontro’ entre membros do Comitê Executivo da entidade está programado para a próxima quinta (23), e este deve ser decisivo.

Como destaca o ​Globoesporte, as deliberações e direcionamentos tomados no encontro serão expostos publicamente pela entidade, em comunicado pós-reunião. A prioridade da entidade será pelo prosseguimento e encerramento dos campeonatos nacionais, ou seja, jogos de torneios continentais como ​Champions e Liga Europa ficarão para um segundo momento.

O adiamento da Eurocopa para 2021 abriu um espaço importante no calendário entre os meses de junho e julho. A entidade trabalha com o fim de agosto como prazo máximo para desfecho completo da temporada 2019/20, já que ‘rasgar’ setembro com partidas embolaria mais um calendário, o de 2020/21.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.