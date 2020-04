Uefa tem pressa em finalizar Champions e fala até em final com portões fechados

​O futebol mundo afora está paralisado. Sim, a pandemia de coronavírus atingiu em cheio o esporte. E, diante de um cenário de indefinição, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, tenta dar um rumo à ​Champions League, principal competição de clubes do planeta. Sem saber o que vai acontecer daqui em diante, o dirigente sequer descarta a possibilidade de realizar mais jogos sem público. Isso vale, inclusive, para a final, que ocorrerá no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (Turquia).

A entidade que comanda o futebol na Europa trata a retomada do torneio como prioridade, mesmo que para isso o público seja privado do direito de acompanhar os duelos in loco. “O futebol não é nem de longe o mesmo sem torcedores. Mas é definitivamente melhor jogar sem torcedores na arquibancada e tê-lo de novo na televisão do que não ter absolutamente nada. Isso devolveria a energia positiva aos lares”, disse Ceferin, que ainda foi mais adiante. Segundo ele, a ideia é que o torneio conheça seu novo campeão em julho ou agosto. “Não podemos deixar para setembro ou outubro.”

Obviamente, fazer o esporte voltar ao ritmo não será assim tão fácil. Uma disputa continental faz com que equipes tenham que se movimentar entre países. E, para isso acontecer, as fronteiras precisam estar abertas, o que não é o caso. No momento, muitas nações estão fechadas para estrangeiros. A Uefa, porém, conta com a “sorte”, tanto que seu presidente criticou a decisão da Liga da Bélgica em dar por encerrada a sua competição nacional com uma rodada de antecipação – o calendário, a princípio, indica que o dia 30 de junho é o limite para o término das competições. “Não acho que seja o movimento adequado. A solidariedade não é uma via de mão única. E devo dizer: os belgas e aqueles que estão considerando fazer o mesmo agora se arriscam a não participar das competições europeias no próximo ano”, ameaçou Cefrin.

