Última semana de abril: Concursos abrem mais de 700 vagas! veja a lista

Nesta última semana de abril, conforme lista preparada pelo Notícias Concursos, pelo menos 7 concursos públicos abrem inscrições nesta semana, a última do mês de abril. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

O destaque da lista é para concursos voltados para área da Saúde, com chances em várias prefeituras e em Instituto de Assistência.

Prefeitura de Vinhedo (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Vinhedo faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 156 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e de nível superior.

As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Auxiliar de Mecânico (1); Carpinteiro (1); Coveiro (1); Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar de Almoxarifado (1); Recepcionista (1); Serralheiro (1); Serviços Gerais (3); Servente de Pedreiro (1); Trabalhador Braçal (2); Ajudante de Caminhão (1); Auxiliar de Encanador (1); Eletricista (1); Pedreiro (1); Pintor (1); Motorista de Veículos de Carga (2); Motorista de Veículos de Passageiros (5); Encanador (1); Jardineiro (1); Lavador de Autos (1); Operador de Máquinas Rodoviárias (1); e Mecânico (1);

NÍVEL MÉDIO: Almoxarife (1); Atendente de Consultório Dentário (5); Agente Comunitário de Saúde (6); Agente de Trânsito (1); Oficial de Escola (5); Secretário de Escola (2); Topógrafo (1); Escriturário (8); Fiscal de Rendas (1); Auxiliar de Educação Infantil (5); Cuidador (3); Técnico de Rede (2); Técnico de Enfermagem (3); Técnico de Farmácia (1); Desenhista Projetista (1); Fiscal Sanitário (2); e Inspetor de Alunos (5);

NÍVEL SUPERIOR: Dentista Buco-Maxilo-Facial (1); Dentista Cirurgião Protesista (1); Dentista Clínico Geral (2); Advogado (1); Arquiteto (1); Bibliotecário (1); Contador (1); Dentista Semiologista Estomatologista (1); Engenheiro Civil Custo/Orçamentista (1); Dentista Endodontista (1); Dentista – Odontológico para pacientes com necessidades especiais (1); Dentista Periodontista (1); Enfermeiro do Programa Saúde da Família (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Enfermeiro de Nível Universitário (3);

Professor de Educação Especial – Deficiência Intelectual (1); Professor de Educação Especial – Deficiência Visual (1); Preparador Físico (2); Professor de Educação Especial – Deficiência Auditiva (1); Professor de Ensino Fundamental I/PEB I – Ensino Infantil (2); Professor de Ensino Fundamental I/PEB I – Ensino Fundamental (2); Professor de Ensino Fundamental II – Língua Portuguesa (4); Professor de Ensino Fundamental II – Matemática (2); Psicólogo (2); Psicopedagogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Professor de Ensino Fundamental II – Ciências (2); Professor de Ensino Fundamental II – Educação Artística (1); Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física (1); Professor de Ensino Fundamental II – História (2); Professor de Ensino Fundamental II – Inglês (1); Professor de Ensino Fundamental II – Geografia (2);

Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Pediatra (2); Médico Cardiologista (1); Médico Clínico Geral (2); Médico Dermatologista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Geriatra (1); Médico Ultrassonografista (1); Médico Vascular (1); Médico Veterinário (1); Médico de Saúde da Família (1); Médico Plantonista de Pronto Atendimento – Clínico Geral (1); Médico Plantonista de Pronto atendimento – Pediatra (1); Médico Neurologista (1); Médico Neuropediatra (1); Médico Pneumologista (1); Médico Psiquiatra Infantil (1); Médico Reumatologista (1); Médico Ginecologista (2); Médico Infectologista (1); e Médico Psiquiatra (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.521,81 a R$ 4.852,12, mais benefícios especificados, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 27 de abril de 2020 e 08 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Avança São Paulo (Avançasp). O valor da inscrição oscila entre R$ 38,50 a R$ 68,00.

Concurso : Prefeitura Municipal de Vinhedo

: Prefeitura Municipal de Vinhedo Banca organizadora : AvançaSP

: AvançaSP Escolaridade : fundamental, médio/técnico e de nível superior

: fundamental, médio/técnico e de nível superior Número de vagas : 156

: 156 Remuneração : R$ 1.521,81 a R$ 4.852,12

: R$ 1.521,81 a R$ 4.852,12 Inscrições : 27 de abril e 08 de junho de 2020

: 27 de abril e 08 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 38,50 a R$ 68,00

: R$ 38,50 a R$ 68,00 Provas : 26 de julho de 2020

: 26 de julho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Mundo Novo (GO)

Localizado a 400km capital Goiânia/GO, a Prefeitura Municipal de Mundo Novo anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 219 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: executor de serviços e obras públicas, executor de serviços gerais, gari, fiscal de vigilância sanitário; eletricista de manutenção, mecânico de manutenção, motorista, administrativo, auxiliar de serviço social, operador de máquina rodoviária ou terraplanagem;

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: atendente de consultório dentário gerais, auxiliar de higiene e alimentação, facilitador de oficinas, fiscal de postura, orientador social, técnico em radiologia, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, agente de vigilância, atendente hospitalar, auxiliar de laboratório analise clínica e técnico em enfermagem;

NÍVEL SUPERIOR: psicólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, odontólogo, médico, assistente social, fiscal de tributos, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$1.045,00 a R$5.000,00.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 27 de abril a 16 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ITEC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 130,00.

Concurso : Prefeitura Municipal de Mundo Novo GO

: Prefeitura Municipal de Mundo Novo GO Banca organizadora :

: Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 219

: 219 Remuneração : R$1.045,00 a R$5.000,00

: R$1.045,00 a R$5.000,00 Inscrições : 27 de abril a 16 de maio de 2020

: 27 de abril a 16 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$60,00 R$80,00 e R$130,00

: R$60,00 R$80,00 e R$130,00 Provas : 07 de junho de 2020

: 07 de junho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Dores de Campos (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Dores de Campos retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 144 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Escolares (28); Auxiliar de Serviços Gerais (15); Auxiliar de Serviços Internos e Externos (15); Oficial Operacional (5); Operador de Máquina Pesada (2); Pedreiro (1); Professor de Educação Básica (28); Assistente Social (1); Auxiliar de Consultório Dentário (2); Psicólogo CRAS (1); Psicólogo NASF (2); Técnico de Enfermagem (6); Assistente Jurídico (1); Auxiliar de Secretaria Escolar (2); Dentista (2); Enfermeiro (3); Enfermeiro PSF (2); Fiscal Tributário (1); Fisioterapeuta NASF (1); Médico PSF (2); Motorista CNH B (1); Motorista CNH D (10); Fiscal de Obras e Posturas (1); Nutricionista NASF (1); Técnico em Tecnologia da Informação (1); Psicólogo Clínico (1); Agente Administrativo (4); Assistente Administrativo (2); Farmacêutico (1); e Professor de Educação Física (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 9.994,86, por jornada de trabalho de 25 a 44 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever entre o período de 27 de abril (a partir das 10h) até às 21h do dia 27 de maio de 2020, no site oficial da IMAM Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 90,00.

Concurso : Prefeitura Municipal de Dores de Campos MG

: Prefeitura Municipal de Dores de Campos MG Banca organizadora : IMAM Concursos

: IMAM Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 144

: 144 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 9.994,86

: R$ 1.045,00 a R$ 9.994,86 Inscrições : a definir ….

: a definir …. Taxa de Inscrição : R$ 50,00 a R$ 90,00

: R$ 50,00 a R$ 90,00 Provas : a definir ….

: a definir …. Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

IPE (RS)

O Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde) faz saber aos interessados a abertura de um novos editais (nº 01 e 02/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 27 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 01/2020: Analista em Gestão de Saúde, nas áreas de Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito/Advogado (2); Enfermagem (5) e Ciências Contábeis/Contabilidade (1); Farmácia/Biomedicina/Bioquímica (2); Ciências Atuariais (2); Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e/ou Ciência da Computação (3); Administração (3).

EDITAL nº 02/2020: Perito e Auditor médico (9).

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.071,95 e R$ 4.697,20, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de abril até às 23h59 do dia 11 de maio de 2020, via mediante envio de toda documentação especificada no edital via endereço eletrônico: [email protected]

Concurso : Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde)

: Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde) Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 27

: 27 Remuneração : R$ 4.071,95 e R$ 4.697,20

: R$ 4.071,95 e R$ 4.697,20 Inscrições : 27 de abril a 11 de maio de 2020

: 27 de abril a 11 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : gratuita

: gratuita Provas : análise dos títulos

: análise dos títulos Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

EDITAL 02/2020

Prefeitura de Lagoa Formosa (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 120 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Enfermeiro (4); Técnico em Radiologia Plantonista (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Professor – educação física (4); Supervisor Pedagógico (5); Secretário Escolar (2); Monitor (20); Professor – 1º ao 5º ano do ensino fundamental (32); Professor – creches e educação infantil (30); Fonoaudiólogo (1); Fisioterapeuta (5); e Técnico em Enfermagem (15). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,07 e R$ 4.252,41.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de abril de 2020 a 27 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Concursos Cabral e Oliveira. O valor da inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 120,00.

O processo seletivo consistirá em provas objetivas (para todos); mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 18 de outubro de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

Concurso : Prefeitura de Lagoa Formosa MG

: Prefeitura de Lagoa Formosa MG Banca organizadora : Concursos Cabral e Oliveira

: Concursos Cabral e Oliveira Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 120

: 120 Remuneração : R$ 998,07 a R$ 4.252,41

: R$ 998,07 a R$ 4.252,41 Inscrições : 27 de abril a 27 de maio de 2020

: 27 de abril a 27 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 a R$ 120,00

: R$ 80,00 a R$ 120,00 Provas : 18 de outubro de 2020

: 18 de outubro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

Prefeitura de Rolim de Moura (RO)

No Estado de Rondônia, a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 61 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior para combate a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargos de Médico Clínico Geral – 40 horas (9); Médico Pediatra (3); Zeladora (15); Enfermeiro (8); Técnico em Enfermagem (20); Fisioterapeuta (3); e Farmacêutico (3). Os salários oferecidos variam entre R$ 798,17 a R$ 7.748,55, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de abril até 23h59 do dia 28 de abril de 2020, no site oficial do município.

O processo seletivo consistirá com apenas análise de títulos e experiências. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal

Concurso : Prefeitura Municipal de Rolim de Moura RO

: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura RO Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 61

: 61 Remuneração : R$ 798,17 a R$ 7.748,55

: R$ 798,17 a R$ 7.748,55 Inscrições : até 28 de abril de 2020

: até 28 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : gratuita

: gratuita Provas : análise de títulos e experiências

: análise de títulos e experiências Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Médici (RO)

No Estado de Rondônia, a Prefeitura Municipal de Presidente Médici abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 20 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico em Enfermagem (6 vagas); Enfermeiro – esf (3 vagas); Técnico em Enfermagem – esf (2 vagas); Técnico em Radiologia (1 vaga); Psicólogo – saúde mental (1); Operacional de serviços diversos (4 vagas); Farmacêutico (2 vagas) e Enfermeiro – saúde mental (1 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 2.917,13, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 a 30 de abril de 2020, presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 7h às 13h. A ficha de inscrição também poderá ser entregue pelo e-mail [email protected]