Último dia de inscrição no processo seletivo da Prefeitura de Manaus (AM) para área da saúde

A Prefeitura de Manaus, capital do Amazonas, tem 320 vagas abertas para níveis técnico e superior. Inscrições vão até hoje, 22 de abril de 2020.

Hoje (22/04) é o último dia para inscrição no Processo Seletivo da Prefeitura de Manaus, conforme o Edital de Chamamento Público, para contratação temporária de Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Técnicos em Patologia Clínica e Técnicos em Enfermagem; visando atender as necessidades da Secretaria no combate ao coronavírus.

A duração do contrato temporário é de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado. As vagas são para trabalhar nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – EAS da Secretaria Municipal de Saúde, com jornada de trabalho que varia de 20 a 40 horas, conforme os cargos.

Requisitos:

Farmacêutico (20 horas): Curso superior completo em Farmácia; Registro Profissional no Órgão de Classe competente; Aptidão para o serviço; E condições de saúde compatíveis ao desempenho das atribuições;

Fisioterapeuta (30 horas): Curso superior em Fisioterapia; Registro Profissional no Órgão de Classe competente; Aptidão para o serviço; e Condições de saúde compatíveis ao desempenho das atribuições;

Técnico em Patologia Clínica (40 horas): Curso de ensino médio completo e Curso de Técnico em Patologia Clínica; Registro Profissional no Órgão de Classe competente; Aptidão para o serviço; e Condições de saúde compatíveis ao desempenho das atribuições;

Técnico em Enfermagem (40 horas): Curso de ensino médio completo Curso de Técnico em Enfermagem; Registro Profissional no órgão de classe competente; Aptidão para o serviço e Condições de saúde compatíveis com o desempenho das atribuições.

Vagas e remuneração:

10 vagas para Farmacêuticos com salário de R$ 6.235,21

10 vagas para Fisioterapeutas com salário de R$ 6.235,21

70 vagas para Técnicos em Patologia Clínica com salário de R$ 2.667,85

230 vagas para Técnicos em Enfermagem com salário de R$ 2.667,85

Inscrições:

As inscrições são gratuitas e serão realizadas na página da SEMSA até às 23h59min de hoje (22 de abril de 2020), preenchendo a Ficha de Inscrição online e anexando os documentos comprobatórios digitalizados.

Por conta do cuidado com a saúde de pessoas que se enquadram no grupo em que a COVID-19 pode se manifestar de forma mais grave, não serão permitidas as inscrições de candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com comorbidade, de gestantes e lactantes, de portadores de doenças crônicas e respiratórias ou comprometedoras de imunidade.