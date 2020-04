Último dia de inscrições para o concurso com 6.381 vagas para EBSERH

Atenção, concurseiros! Falta muito pouco. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) recebe até hoje, segunda-feira, 06 de abril, inscrições da seleção para o preenchimento de 6.381 vagas em caráter emergencial. O Instituto AOCP tem a responsabilidade do certame. As atividades, conforme o edital, serão inteiramente relacionadas ao combate do coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o concurso da EBSERH. “Os hospitais universitários vão receber mais de 6 mil profissionais da saúde, por concursos públicos e por contratações temporárias. Com isto, avançamos nas realizações diárias, ampliamos o quadro e nos preparamos para preservação de quem é do grupo de risco”, publicou.

O diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa, falou sobre a força-tarefa que a empresa vem fazendo no combate ao novo Coronavírus.

“A possibilidade de antecipar os concursos em andamento foi amplamente estudada, mas trâmites e prazos legais precisam ser cumpridos, o que impossibilitou a antecipação de etapas. Ainda que o processo esteja sendo movido pela urgência, temos tido a necessária preocupação com a transparência, de modo que a empresa tenha à sua disposição os profissionais necessários para o enfrentamento dessa grave crise”, disse o diretor de Gestão de Pessoas, Rodrigo Barbosa.

As vagas oferecidas no concurso EBSERH 2020 são para os seguintes cargos:

Técnico de enfermagem – 36 horas – R$3.255,32

Enfermeiro – 36 horas – R$6.690,39

Enfermeiro (terapia intensiva) – 36 horas – R$6.690,39

Enfermeiro (urgência e emergência) – 36 horas – R$6.690,39

Fisioterapia – 36 horas – R$4.725,20

Engenheiro clínico – 40 horas – R$10.350,45

Engenheiro mecânico – 40 horas – R$10.350,45

Arquiteto – 40 horas – R$10.350,45

Médico – 24 horas – R$8.647,57

Médico (medicina de Emergência) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (anestesiologista) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (clínica médica) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (medicina intensiva) – 24 horas – R$8.647,57

Mais de 6 mil vagas

O edital não traz o número total de vagas do concurso. No entanto, na segunda-feira, foi divulgado o documento que aprova o quantitativo de pessoal da empresa. Segundo o texto, foi fixado o limite para o quadro de pessoal temporário da Ebserh, que será lotado em sua sede.

São, ao todo, 336 para o quadro permanente da EBSERH e 6.381 para o quadro temporária, visando demanda emergencial Covid-19.

O documento informa que o prazo de atuação dos profissionais temporários, no qual será até o dia 28 de fevereiro de 2021. Tal provimento está incluso no art 2º, que menciona o que é considerado para fins de controle de limite de pessoal da Ebserh.

Lotação das vagas

Maceió – HUPAA-UFAL Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA-UFAL)

Manaus – HUGV-UFAM Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM)

Salvador HUPES-UFBA Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA)

Salvador MCO-UFBA Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA)

Fortaleza CH-UFC Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC)

Brasília HUB-UnB Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB)

Vitória HUCAM-UFES Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM-UFES)

Goiânia HC-UFG Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG)

São Luiz HU-UFMA Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA)

Belo Horizonte HC-UFMG Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG)

Juiz de Fora HU-UFJF Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF)

Uberaba HC-UFTM Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM)

Uberlândia HC-UFU Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU)

Dourados HU-UFGD Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD)

Campo Grande HUMAP-UFMS Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS)

Cuiabá HUJM-UFMT Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT)

Belém CHU-UFPA Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA)

João Pessoa HULW-UFPB Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB)

Campina Grande HUAC-UFCG Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG)

Cajazeiras HUJB-UFCG Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB-UFCG)

Recife HC-UFPE Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE)

Petrolina HU-UNIVASF Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros (HU-UNIVASF)

Teresina HU-UFPI Hospital Universitário do Piauí (HU-UFPI)

Curitiba CHC-UFPR Paraná Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR)

Rio de Janeiro HUGG-UNIRIO Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-UNIRIO)

Niterói HUAP-UFF Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF)

Santa Cruz HUAB-UFRN Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB-UFRN)

Natal HUOL-UFRN Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN)

Natal MEJC-UFRN Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN)

Santa Maria HUSM-UFSM Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM)

Pelotas HE-UFPEL Hospital Escola da UFPEL (HE-UFPEL)

Rio Grande HU-FURG Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior (HU-FURG)

Florianópolis HU-UFSC Hospital Universitário da UFSC (HU-UFSC)

Aracaju HU-UFS Hospital Universitário da UFS (HU-UFS)

Lagarto HUL – UFS Hospital Universitário de Lagarto (HUL – UFS)

São Carlos HU-UFSCAR Hospital Universitário da UFSCAR (HU-UFSCAR)

Araguaína HDT-UFT Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFT)

Inscrição EBSERH 2020

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico http://www.ebserh.gov.br/ – Processo Seletivo Emergencial 01/2020 até as 22 horas do dia 06 de abril de 2020, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (CÓPIAS frente e verso).

O preenchimento correto dos dados no ato da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato(a) não sendo admitidas alegações de erro e alterações de dados após efetivada a inscrição.

A constatação da existência de declarações falsas, inexatas ou divergências entre os dados informados na inscrição e documentos apresentados, em qualquer etapa regida por este Edital, determinará o cancelamento da inscrição ou o desligamento, caso já contratado, bem como a anulação de todos os atos decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, sendo assegurado o direito de recurso.

A Ebserh não se responsabilizará por inscrições não finalizadas por motivos de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de transmissão de dados, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impeçam a transferência de dados.

A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento integral destas disposições e a aceitação tácita das condições do presente Processo Seletivo Emergencial, tais como se acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento

Etapas EBSERH 2020

Os inscritos na seleção serão avaliados através de avaliação de títulos e experiência profissionais, com exceção do técnico de enfermagem que vai passar apenas pela segunda etapa. A etapa será de caráter classificatório.

Segundo informações da empresa, os profissionais que forem selecionados serão convocados para atuar no hospital de sua escolha no momento da inscrição, conforme a necessidade de cada unidade.

Além do combate ao coronavírus, a seleção vai visar à reposição de trabalhadores que possam se ausentar por motivos de doença.

O cronograma do certame prevê que o resultado seja divulgado no dia 08 de abril, com possibilidade de recursos. As contestações vão acontecer em até dois dias úteis após a análise de documentação pela Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitario Federal para o qual foi convocado.

A validade da seleção será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.