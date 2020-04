UnitedHealth Group Brasil abre 3 mil vagas em hospitais de seis estados e no DF

O UnitedHealth Group Brasil, grupo controlador da operadora de planos de saúde Amil e do grupo médico-hospitalar Americas Serviços Médicos

O UnitedHealth Group Brasil, grupo controlador da operadora de planos de saúde Amil e do grupo médico-hospitalar Americas Serviços Médicos, faz saber aos interessados a abertura do processo seletivo para cerda de 3 mil vagas de emprego em hospitais do Ceará, Distrito Federal, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Cerca de 60% das vagas são para cargos de enfermagem e todos os perfis estão sendo analisados, inclusive de profissionais sem experiência. Mas é necessário possuir o registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) para as posições dessa área. Também é necessário graduação ou curso técnico para vagas dos respectivos níveis.

Cargos

Médico do trabalho

Enfermeiro

Técnico de Enfermagem

Auxiliar de Enfermagem

Farmacêutico

Auxiliar de Farmácia

Fisioterapeuta

Auxiliar Clínico

Recepcionista

Assistente de Marcação

Há cargos temporários e efetivos para todos os turnos e dias da semana. Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, Gympass e vale-refeição ou refeitório no local de trabalho.

Inscrição

As inscrições podem ser feitas pelo site ou por meio de envio de currículo para o e-mail [email protected]. Feita a inscrição, haverá uma triagem dos candidatos e os selecionados receberão um contato telefônico para que participem de uma prova técnica (à distância).

A etapa seguinte é uma entrevista, também de forma remota, com a área de Capital Humano do UnitedHealth Group Brasil e o respectivo gestor.

Veja a lista de vagas e como se inscrever:

Vagas

CEARÁ:

Técnico de enfermagem – Fortaleza (CE): https://uhg.hr/cbghh

Técnico de enfermagem – emergência – Fortaleza (CE): https://uhg.hr/f9adp

Recepcionista júnior – imagem – Fortaleza (CE): https://uhg.hr/xfup2

DISTRITO FEDERAL:

Técnico(a) de enfermagem – Brasília (DF): https://uhg.hr/cdfkq

Enfermeiro(a) – Brasília (DF): https://uhg.hr/uvqx7

Auxiliar de farmácia – Brasília (DF): https://uhg.hr/b49w4

Médico(a) do trabalho – Brasília (DF): https://uhg.hr/fdhtr

Fisioterapeuta – Brasília (DF): https://uhg.hr/jrmk4

PARANÁ:

Médico do trabalho – Curitiba (PR): https://uhg.hr/r4w92

PERNAMBUCO:

Técnico de enfermagem – bloco cirúrgico, UTI adulto e UTI neonatal – Recife (PE): https://uhg.hr/g46s6

Técnico(a) de enfermagem – centro cirúrgico – Recife (PE): https://uhg.hr/n3mgf

Técnico de enfermagem – semi-intensiva – Recife (PE): https://uhg.hr/zzppg

Farmacêutico(a) – Recife (PE): https://uhg.hr/aa2cm

RIO DE JANEIRO:

Enfermeira(o) – RJ: https://uhg.hr/llf4u

Técnica(o) de enfermagem -RJ: https://uhg.hr/242h4

Farmacêutico – RJ: https://uhg.hr/kapnf

Fisioterapeuta – RJ: https://uhg.hr/p9kcr

RIO GRANDE DO NORTE:

Técnico de enfermagem – Natal (RN): https://uhg.hr/lu8rx

Técnico de enfermagem – urgência ortopédica – Natal (RN): https://uhg.hr/rgrm9

Assistente de marcação de cirurgia – Natal (RN): https://uhg.hr/rmczw

SÃO PAULO: