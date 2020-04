URGENTE: Barragem com risco de romper em Pernambuco pode atingir cidades de Alagoas

Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras e Batalha podem ser atingidas pela água; barragem fica localizada no município pernambucano de Águas Belas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) foi informada pelo Estado de Pernambuco, nesta sexta-feira (3), sobre o risco de rompimento de uma barragem no município pernambucano de Águas Belas, que pode vir a atingir as cidades de Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras e Batalha, em Alagoas.

Localizada a aproximadamente 30 km de Poço das Trincheiras, a barragem apresenta fissuras consideráveis e em caso de rompimento, a água deve atingir os municípios alagoanos dentro de 90 minutos.

“Estamos em contato com a Defesa Civil do Estado para que, em caso de rompimento, o órgão possa retirar a população das margens do Rio Ipanema. Vamos nos manter em alerta com monitoramento direto nesta barragem para que todos possam ser informados imediatamente em caso de rompimento”, explicou o secretário executivo da Semarh, Alex Gama.

A Sala de Alerta segue realizando o monitoramento do local e está em comunicação constante com a Defesa Civil do Estado e demais órgãos oficiais de proteção.

Fonte: Agência Alagoas