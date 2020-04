Urgente! Justiça suspende regularização do CPF para saques do auxílio de R$600

A exigência de regularização do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para recebimento do auxílio emergencial no valor de R$600 foi suspensa pela Justiça. A decisão é do juiz federal Ilan Presser, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1).

A decisão foi tomada pelo magistrado ao analisar uma ação apresentada pelo governo do Pará. A Advocacia Geral da União (AGU) ainda não se pronunciou o sobre o assunto.

“Defiro o pedido […] para determinar a suspensão imediata, em todo o território nacional, da exigência da regularização de CPF junto à Receita Federal, para fins de recebimento do auxílio emergencial”, escreveu o juiz na decisão.

“Comunique-se, via e-mail, ao sr. presidente da Caixa Econômica Federal e ao sr. secretário da Receita Federal, para fins de ciência e cumprimento desta decisão, adotando-se as medidas necessárias para essa finalidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso”, acrescentou.

Até então, a regularização do CPF é uma das exigências da Receita Federal para a pessoa efetuar os saques.

Aglomerações

O magistrado afirmou que a formação de fila provoca aglomerações e este tipo de situação representa “manifesta contrariedade” às medidas de distanciamento social, recomendadas pelas autoridades de saúde, entre as quais o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

“As aglomerações, com sérios e graves riscos à saúde pública, continuam a se realizar, o que tem o condão de provocar o crescimento exponencial e acelerado da curva epidêmica, para atender à finalidade exigida pelo decreto regulamentar: de que sejam regularizadas as indigitadas pendências alusivas aos CPFs dos beneficiários junto à Receita Federal”, disse.

Pagamentos desta semana

Ainda nesta semana, o Governo Federal vai iniciar os pagamentos do auxílio emergencial de R$600 (podendo chegar a R$1.200) para três grupos de beneficiários diferentes. Serão contemplados com o benefícios nesta semana os inscritos no programa Bolsa Família, os inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e também os cadastrados no aplicativo ou site da Caixa.

Veja a programação desta semana:

1. Bolsa Família

Quem recebe o Bolsa Família e tem direito ao pagamento vai receber o crédito do auxílio automaticamente, no mesmo calendário e da mesma forma do benefício regular. Entre o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, será creditado o benefício de maior valor, para todos que tiverem direito.

Nesta semana receberão 2.719.810 beneficiários do Bolsa Família, conforme calendário:

Quinta-feira (16): – 1.360.024 beneficiários do Bolsa Família cujo último dígito do NIS é igual a 1.

Sexta-feira (17): – 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família cujo último dígito do NIS é igual a 2.

2. Inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família

A partir desta quinta-feira (16), o governo começará os pagamentos do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Serão contemplados os brasileiros que recebem o benefício regularmente, ou seja, todos os meses.

Segundo o Ministério da Cidadania, dessa vez eles poderão receber 3 vez mais do que o salário comum, já que a média repassada aos inscritos é de R$188 por mês.

Recebem a partir de terça-feira inscritos no Cadastro Único até 20 de março, que não recebem Bolsa Família e que tiveram os critérios de elegibilidade verificados pela Dataprev, incluindo o grupo de mulheres chefes de família, que poderão ter direito a R$ 1,2 mil.

– 273.178 pessoas que possuem conta no Banco do Brasil

– 557.835 pessoas nascidas em janeiro, que receberão pela poupança digital da Caixa (a partir das 12h)

Quarta-feira (15): – 1.635.291 pessoas nascidas em fevereiro, março e abril, que receberão via poupança digital da Caixa

Quinta-feira (16): – 2.282.321 pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto, que receberão pela poupança digital da Caixa