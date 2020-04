Vagas para trainee no Programa INOVA Talentos

O programa INOVA Talentos é uma parceria do IEL com o CNPq que está oferecendo inúmeras oportunidades para estudantes e recém-formados.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) criaram o programa INOVA Talentos que está com vagas de trainee para estudantes e recém-formados. O objetivo é ampliar o quadro de profissionais em atividades de inovação no setor brasileiro. As vagas disponíveis são para o estado do Paraná.

Descrição do Projeto

Eficiência Energética 4.0: Aplicação de tecnologias de Simulação, Big Data e Data Analytics no contexto de Indústria 4.0 para aumento de performance energética e redução da emissão de gases de efeito estufa na manufatura de produtos automotivos.

*Regime de atividade como Bolsista CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico) em Projeto de Inovação por 12 meses.

Requisitos

Mestre (em até 5 anos);

Formação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica.

Conhecimentos indispensáveis:

Conhecimento em elétrica, eletrônica e eletrotécnica;

Aptidão para pesquisa, trabalho em grupo, possuir bom relacionamento;

Planejamento e experiência em coordenar atividades/projetos (em geral);

Comprometimento e capacidade de negociar prazos;

Atitude e iniciativa para resolver dificuldades que apareceram no projeto;

Desejável: Conhecimento com programas de Business Inteligence (BI) e Data Analytics; Inglês avançado.

Valor da Bolsa mensal/Benefícios

R$ 3.000,00 (mestre)

Transporte Fretado

Alimentação no local

Inscrição

As inscrições podem ser realizadas pelo site da VAGAS.com.br até o dia 29 de abril. O processo seletivo conta com as seguintes etapas:

Atividades online: os candidatos aprovados realizarão as avaliações de inglês e de resolução de problemas.

Laboratório de competências – foco em inovação: os candidatos aprovados participam de uma atividade em grupo com duração aproximada de 2 horas.

Entrevista por competências – foco em inovação: entrevista dos aprovados pelo IEL.

Desafio Inova Talentos: os candidatos deverão apresentar uma solução de inovação para o projeto proposto pela empresa.

Entrevista individual na empresa: os candidatos aprovados serão entrevistados pelo gestor da empresa.

Quais são os benefícios de ser um trainee?