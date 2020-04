Val Kilmer já foi apaixonado pela atriz Angelina Jolie

Val Kilmer confessou à revista US Weekly que já foi completamente apaixonado pela atriz Angelina Jolie. O ator revelou que se apaixonou por ela quando trabalharam juntos no set do filme Alexander, de 2004, do diretor Oliver Stone, e admite que chegou a sonhar em ter um futuro com a ganhadora do Oscar.

A estrela de Top Gun afirmou que ele e sua co-protagonista ficaram próximos enquanto filmaram o longa e ele pensou que teria uma oportunidade de sair com ela após a separação dela de seu ex-marido Billy Bob Thornton.

“Desenvolvemos uma amizade”, lembrou Kilmer em seu livro de memórias. “Estive por perto quando a mãe de Angie (Marcheline Bertrand) estava perdendo sua luta contra o câncer. Elas moravam no hotel preferido de sua mãe. Ou talvez foi Angie. Fiquei ali mesmo. Foi significativo, mortal, sem esforço e estranho”, rememora.

O ator disse que sugeriu a Stone que seus personagens na trama, o Rei Philip II e a Rainha Olympias, deveriam ter cenas do tórrido romance do casal e o diretor concordou.

“Eu meio que estava brincando”, ele escreveu, admitindo que o cineasta não entendeu a brincadeira, e decidiu fazer as cenas.

“Eu mal podia esperar para beijar Angie, comprar um jato Gulfstream e pintar V + J na asa. Ela tinha adotado seu primeiro filho, Maddox, na época e os paparazzi estavam obcecados com essa Madonna moderna, a imagem perfeita do estrelato inacessível e o instinto maternal impossivelmente elegante”.

O romance não estava destinado a acontecer, pois um ano depois Jolie se apaixonou por seu co-protagonista de Sr. e Sra. Smith, Brad Pitt.







20 anos sem namorada



Val Kilmer afirma em seu novo livro de memórias chamado I’m Your Huckleberry que não tem namorada há quase duas décadas.

O ator de 60 anos namorou uma série de estrelas de Hollywood ao longo dos anos, incluindo Angelina Jolie, Daryl Hannah, Cher e Cindy Crawford, mas há 20 anos ele não está envolvido romanticamente com ninguém.

Segundo a revista People, em um novo trecho de seu livro ele comenta: “Não tenho namorada há 20 anos. A verdade é que vivo solitário todos os dias”.

A estrela de ‘Batman Forever’ descreveu as mulheres como ‘borboletas’ e sua solidão está em parte relacionada ao fato de que ele se dá muito mais com o sexo oposto do que os homens.

Ele admitiu: “Eu sempre achei as mulheres infinitamente mais interessantes que os homens”.

Em outro lugar do livro, Val admitiu que sua separação de Daryl Hannah foi ‘a separação mais dolorosa’ que ele já sofreu. Eles saíram em 2001, depois de trabalharem juntos em ‘In God We Trust’, e compartilhou o quão devastado ficou quando eles seguiram caminhos separados.