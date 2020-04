Por demanda do governo de Sergipe, para solucionar problemas de abastecimento de água na capital, CHESF aumenta defluência da UHE Xingó a partir de domingo, 05 de março

Com o aporte maior das águas do rio Ipanema nos últimos dias, as do rio São Francisco, a jusante da Barra do Ipanema, AL e Ilha do Ouro, SE, se turvaram com o material carreado provocando problemas ou ainda suspensão de abastecimento no estado de Sergipe, incluindo a capital, Aracaju.

Buscando a diluição da água para diminuir a turbidez, o DESO – Companha de Saneamento de Sergipe, solicitou à CHESF o aumento da vazão para o patamar de 1.300 m³/s ( hum mil e trezentos metros cúbicos por segundo, valor mínimo estabelecido pelo Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco) a partir de hoje (a vazão, desde o dia 1º. Estava sendo praticada, a jusante da UHE Xingó com o valor de 1.100 m³/s).

Veja abaixo o comunicado da CHESF que, por sua vez, anexa a demanda do governo de Sergipe:

