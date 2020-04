Veja 5 clubes interessados na contratação de Edinson Cavani

Futuro incerto! Edinson Cavani chega à reta final de seu vínculo com o Paris Saint-Germain sem saber se fica ou se deixa o clube quando a temporada 2019/2020 acabar. Os rumores de sua saída esfriaram, devido à pandemia do novo coronavírus, e a transação que parecia certa ganhou uma incógnita.

Desta forma, o uruguaio se vê com contrato até 30 de junho e nenhuma pista sofre o que vai acontecer. Prioridade, o PSG pode estender o vínculo com o atacante para não perdê-lo, e não ter como repor, ou ainda deixar que os interessados briguem pela contratação do astro.

Vale destacar que o maior goleador da história do milionário clube francês já pode assinar um pré-contrato e se acertar com qualquer equipe do planeta sem custos. A oportunidade é “única” e tem enlouquecido vários times. Confira!

Boca Juniors

Os clubes da América do Sul têm pirado com a possibilidade de contar com um atleta reconhecido mundialmente como Cavani e um dos maiores interessados é o Boca Juniors. Os argentinos têm planos ambiciosos e contar com o uruguaio seria um deles. O maior problema para um eventual acerto é o salário nada barato do uruguaio.

Peñarol

Cavani foi revelado pelo modesto Danubio, do Uruguai, mas dificilmente vai terminar a carreira onde começou. Porém, o atacante pode retornar ao seu país natal pelo Peñarol. Os uruguaios têm interesse em repatriar o craque depois dele passar 13 anos na Europa e para tal têm uma carta na manga: o amigo e ex-companheiro Diego Forlán. Os salários também dificultam uma negociação.

Juventus

Reconhecido na Itália, Cavani pode retornar ao país para defender a Juventus. O matador viveu grandes momentos com as camisas do Palermo e da Napoli, e não teria problemas para se adaptar ao forte futebol italiano. Por sua vez, a Juve não teria problemas em arcar com os vencimentos mensais do uruguaio e ainda colocaria mais um astro ao lado de Cristiano Ronaldo.

Atlético de Madrid

Recentemente, a mãe de Cavani revelou que ele não deve retornar para América do Sul agora e que vários clubes têm interesse em contar com o futebol do goleador do PSG, além de revelar vontade do atacante em se aventurar na Espanha. A declaração abre as portas para o Atlético de Madrid. Os espanhóis esperam o centroavante há anos e ficariam muito felizes em eventual acerto. Os salários do jogador também podem dificultar o negócio.

Newcastle

O Newcastle deve ser um dos ‘carros-chefes’ da próxima janela de transferências. Os ingleses devem aproveitar o aporte financeiro de Fundo de Investimento da Arábia Saudita para fisgar alguns astros do futebol mundial, incluindo Edinson Cavani. O uruguaio faz parte dos planos ambiciosos da equipe e os seus vencimentos não seriam um empecilho.