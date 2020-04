Veja os 10 acontecimentos do BBB20 que bombaram no Twitter

Esta temporada do BBB20 foi maravilhosa e já está deixando saudades. Teve votação recorde, participante com maior números de paredões e a participação de famosos, algo que nunca havia acontecido antes no programa.



E, obviamente, um dos termômetros para saber o que estava bombando na casa era o Twitter. E como saber o que mais bombou por lá? Pois bem, a rede social mostrou quais foram os 10 maiores Moments, que renderam muito assunto nesta edição do BBB.



Clique nos links e confira como o assunto rendeu!



– Os anônimos estão livres do primeiro paredão da edição.



– BBB adverte Petrix por comportamento em festa; atleta se desculpa com Bianca



– Petrix empurrou ou não empurrou Pyong na corrida pelo Big Fone?



– Sisters descobrem o “Plano de Sedução” dos brothers



– “Deve ter sido ruim pra ele”, Bianca fala sobre relação com Diogo Melim na Ana Maria



– Leifert conta aos brothers sobre pandemia do novo coronavírus



– Pyong é eliminado do BBB com mais de 300 milhões de votos



– Thelma é líder após 26 horas de prova



– Neymar é Prior e Bruna é Manu: a polarização dos famosos no paredão Prior vs. Manu vs. Mari



– Prior é eliminado do maior paredão da história do BBB