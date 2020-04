Veja quem são os famosos curados do coronavírus

Com a propagação do novo coronavírus e o estado de pandemia anunciado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), infelizmente muitas pessoas de diversos países contraíram o vírus da Covid-19, inclusive as celebridades, tanto brasileiras quanto internacionais.



Mas por meio de tratamento correto e prevenção, como lavar bem as mãos e, se possível, ficar em casa, a melhora é garantida para que se possa retornar, com cautela, à rotina já modificada pela ameaça da doença.



Diagnosticado com a doença, o cantor Di Ferrero chegou a contar publicamente sobre o teste positivo para o coronavírus no último dia 12 de março. Após alguns dias desde o seu isolamento, o ex-vocalista do NX Zero gravou uma live no Instagram para avisar que está curado.



“No dia 9 eu fui ao hospital me sentindo mal. Estava sentindo muita falta de ar, já estava com febre. Estou me sentindo bem melhor. Anteontem, parei de tomar meus remédios. Faz dois dias que estou sem remédio. Continuo me cuidando, tomando muita água, vitamina C e cuidando da minha imunidade para ela ficar lá em cima. Minha voz está melhor, meu pulmão está menos cheio e já estou expectorando. Segundo os meus médicos, já estou curado e sem o vírus. Não estou mostrando o exame porque a demanda está muito grande. Se eu for lá fazer o exame, vou tirar a oportunidade de alguém que precisa fazer”, disse ele, no vídeo



O famoso ator hollywoodiano e sua esposa, Rita Wilson, testaram positivo para o Covid-19 durante uma viagem à Austrália onde ele iniciariam as gravações de um filme ainda sem nome, sobre Elvis Presley. No dia 11 de março, Hanks deu a notícia e, como prometido, seguiu atualizando os fãs por meio das redes sociais.



Nesse domingo (22), o artista contou que ambos se sentem bem melhor duas semanas depois do diagnóstico. Eles ficaram cinco dias no hospital e depois liberados para a quarentena em casa, ainda na Austrália.



‘Olá, pessoal. Duas semanas após os nossos primeiros sintomas e nós estamos nos sentindo melhor”, escreveu Tom Hanks no Twitter. Ele também aproveitou o espaço para incentivar o isolamento social. “Ficar em casa funciona tipo assim: Você não contamina ninguém – Você não é contaminado por ninguém. Bom senso, né? Vai demorar um pouco, mas se cuidarmos uns dos outros, nos ajudarmos onde pudermos e dermos algum conforto, isso também deve passar. Nós vamos dar um jeito nisso.”



Olga Kurylenko







Ex-Bond Girl, a atriz Olga Kurylenko, de 40 anos, disse estar completamente livre do coronavírus depois de semanas fazendo o tratamento. Usando uma foto ao lado do filho, Alexander Max Horatio, de quatro anos, ela celebrou o Dia das Mães (na Inglaterra) no último domingo (22) e aproveitou para dar a boaa notícia ao mundo.



“Para recapitular: Durante uma semana, me senti muito mal e estava principalmente na cama, dormindo, com febre alta e forte dor de cabeça. Na segunda semana, a febre se foi, mas apareceu uma tosse leve e eu me senti muito cansada. No final da segunda semana, me senti totalmente bem. A tosse está quase acabando, embora ainda haja tosse pela manhã, mas depois desaparece completamente durante o dia! Estou bem! E agora estou aproveitando esse momento para refletir sobre muitas coisas e passar meu tempo com meu filho”, escreveu na legenda da postagem.











Preta Gil



Preta Gil é uma das famosas que contraíram a Covid-19. A cantora vem publicando em sua rede social uma espécie de diário virtual, mostrando sua recuperação. Na quarta-feira (25), a artista postou vários cliques tomando um solzinho, após realizar uma série de exames no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.



Em 26 de março, a assessoria de imprensa da cantora enviou comunicado à imprensa afirmando que Preta Gil está curada.



“Após isolamento de 14 dias, a cantora Preta Gil fez nova bateria de exames no hospital Sírio- Libanês, onde recebeu a boa notícia de que está curada do Covid-19. Preta não transmite mais o vírus para outras pessoas, e foi liberada para retornar a sua casa no Rio de Janeiro. Na tarde de 25 de março, Preta fez exames de sangue, eletrocardiograma e ressonância magnética do pulmão. O resultado apresentado pela equipe do Dr. David Uip, seu médico, indicou que seu pulmão não apresenta sintomas de pneumonia e que não precisará fazer o uso de medicação. “Estou muito feliz em poder retornar a minha casa, foram longos dias de muito aprendizado e preocupações comigo, com o mundo e com os mais próximos, hoje posso dizer que me sinto mais forte e mais certa de que devemos enfrentar esse vírus com coragem, união e pensamento positivo. É muito importante que todos se conscientizem de que não se trata de um vírus qualquer. Ainda estamos no início da epidemia no Brasil e é muito importante que possamos juntos tentar diminuir o contágio em nosso país” afirma Preta.”



Marcelo Magno



Um dos apresentadores do rodízio de fim de semana do Jornal Nacional, Marcelo Magno, de 37 anos, postou na noite de sexta-feira (27), em seu Instagram, uma mensagem que deixou admiradores, amigos, colegas e familiares contentes.



“Depois da luta, a benção. Graças a Deus estou curado da Covid-19. Meus sinceros agradecimentos a todos pelas orações, recebi toda energia positiva de vocês enquanto estive internado. Mas a luta continua. Vamos combater com todas as forças o coronavírus seguindo as recomendações das autoridades em saúde!”, escreveu ele.



Anteriormente, o estado de Marcelo era considerado grave. Ele havia testado positivo para o novo coronavírus, permanecendo inclusive, internado por alguns dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular do Piauí.







Fernanda Paes Leme



Em meio a tantas notícias sobre o coronavírus, uma boa acabou de acontecer. A atriz Fernanda Paes Leme, que estava com a doença, recebeu alta médica, após 14 dias, desde que sentiu o primeiro sintoma.



Nas redes sociais, ela não conseguiu segurar a alegria. “Botei até vestido e o sorriso tá largo porque após 14 dias desde o primeiro sintoma, em isolamento domiciliar e agora assintomática, estou de alta médica. Não posso mais transmitir o corona a ninguém. Isso já me alivia muito. A sensação de ser um “risco” à vida de alguém é horrível”, disse.



Porém, ela revelou que vai continuar em quarentena e, em breve, vai fazer exames para ver as consequências do vírus.











Xand Avião e a esposa Isabele Temóteo







O comunicado que Xand Avião e Isabele Temóteo estavam livres do coronavírus veio por meio das redes sociais da morena.



“É com muita alegria que venho falar para vocês que, após 14 dias dos primeiros sintomas e de isolamento, hoje sem sentir mais nada, podemos abraçar nossos filhos com alegria, porque não transmitimos mais o coronavírus, nem para eles e nem para ninguém, com a graça do meu senhor Jesus”, iniciou.



“Mas continuaremos com todos os cuidados, porque não queremos que eles passem por tudo que passamos. Por isso, quem puder fique em casa, porque não é só um resfriado ou uma gripezinha, sem falar, que a recuperação é muito demorada. A nossa foi mais branda, graças a Deus, mas tenho vários conhecidos e amigos que o vírus veio bem agressivo, um grande amigo saiu ontem da UTI”, acrescentou.



“Vamos tomar cuidado e cuidar dos nossos. Posso falar para vocês que ficar sem os beijos e abraços dos nossos filhos foi a pior coisa em meio a isso tudo. Mas passou, tudo passa… Neste momento precisamos ter fé, pensamento positivo e acreditar que “Tudo é possível àquele que crê”, finalizou.











Pink







Pink surpreendeu a todos nesta semana ao revelar que foi diagnosticada com o novo coronavírus. Porém, no mesmo texto, a cantora disse que já está curada e ainda anunciou a doação de US$ 1 milhão para o combate à pandemia. O valor será revertido para duas instituições nos Estados Unidos.



“Duas semanas atrás, eu e meu filho mais velho, Jameson, de 3 anos, apresentamos alguns sintomas da Covid-19. Felizmente, nosso clínico geral tinha acesso a exames e eu testei positivo. Minha família já estava em isolamento em casa e continuamos assim nas últimas semanas, seguindo as instruções do nosso médico. Alguns dias atrás, refizemos os testes e, felizmente, deu negativo. É um fracasso absoluto que nossos governantes não tornem os testes mais amplamente acessíveis. Essa doença é séria e real. As pessoas precisam saber que essa doença afeta jovens e idosos, pessoas saudáveis e não saudáveis, ricos e pobres, e nós precisamos fazer testes gratuitos e amplamente acessíveis para proteger nossas crianças, famílias, amigos e nossa comunidade. Em apoio aos profissionais da saúde que estão na linha de frente desta batalha, estou doando US$ 500 mil Fundo de Emergência do Hospital da Universidade Temple, na Filadélfia, em homenagem à minha mãe, Judy Moore, que trabalhou lá por 18 anos no centro de cardiopatia e transplante de coração”, afirmou Pink.



Jorge Drexler

O cantor uruguaio Jorge Drexler e a mulher, a atriz e cantora espanhola Leonor Watling, também contraíram o novo coronavírus. Em entrevista, o músico chegou a dizer que ficou oito dias sem sentir gosto nem cheiro e que temeu a morte.





“O corpo todo dói muito, é uma tosse esquisita. Senti a fragilidade humana no meu corpo. O mais estranho foi perder olfato e paladar. Também senti um peso no peito e tive muito medo, um medo que eu não experimentava há muito tempo. Mas essa não deve ser nossa força motriz. O medo é um mau conselheiro, porque parte da população que deveria se cuidar em casa satura as emergências públicas”, disse o músico ao jornal O Globo.

Já curado, Drexler tem se dedicado mesmo aos assuntos escolares dos filhos pequenos, de 8 e 11 anos.



Mari Palma



Mari Palma, de 31 anos, havia contraído o novo coronavírus e por isso, tinha sido afastada da programação da CNN Brasil, nos últimos dias. Contudo, a jornalista deu uma ótima notícia aos seguidores de plantão de sua rede social: está curada, pronta para retornar ao trabalho.



“Foto com o olho inchado depois de conversar com a família pelo vídeo edizer que enfim, tá tudo bem. Amanhã a gente completa nossos 14 dias de isolamento, recuperei meu olfato e meu paladar, tô me sentindo muito bem e pronta pra voltar ao trabalho. Obrigada Phelipe Siani pelo cuidado nesse período e obrigada por cada mensagem que vocês mandaram. Reforço meu pedido de sempre aqui: se cuidem. Uma hora tudo isso vai passar”, disse ela.







BabyFace

O cantor americano Babyface revelou em seu Instagram que ele e sua família testaram positivo para a Covid-19. O artista e produtor de 62 anos – cujo nome real é Kenny Edmonds – foi à rede social para dizer que eles estão se recuperando depois de contraírem o coronavírus, e que estão ‘no caminho da recuperação total da sua saúde’.



Em um post que ele legendou como “Fique em casa, fique seguro”, em seu aniversário na última sexta-feira (10), Babyface escreveu: “Gostaria de agradecer a todos pelos desejos de aniversário hoje. Me sinto abençoado por celebrar outro aniversário. Testei positivo para a Covid-19, assim como a minha família. É assustador passar por isso, meus amigos. Estou feliz em dizer que agora o resultado deu negativo e estamos quase totalmente recuperados”, afirmou.



Pai de Rihanna



A pandemia causada pelo novo coronavírus vem assustando milhões de pessoas. A doença já vitimou milhares de vidas mundo afora. Felizmente, outras se recuperam como é o caso de Ronald Fenty, pai de Rihanna.



Aos 66 anos, ele ficou internado, tratando-se em seu país, Barbados, no Caribe. Após receber alta, o senhor relatou ao The Sun tal experiência.



“Minha filha Robyn estava me vigiando todos os dias. Pensei que fosse morrer. Tenho que dizer, eu te amo muito, Robyn. Ela fez muito por mim. Agradeço tudo o que ela fez”, agradeceu ele.



Ainda segundo Ronald, a estrela da música mundial, doou um ventilador para o hospital, providenciando tudo que auxiliasse no combate da Covid-19. A situação dele era crítica.



“Fiquei com muita febre. Eu temia o pior”, explicou.



Depois de ficar duas semanas no Centro de Isolamento Paragon, o pai de Rihanna foi declarado curado. Em casa, Fenty deixou uma mensagem.



“Quero que todos fiquem em casa. Esta é uma situação séria. Mais sério do que as pessoas imaginam. Por favor, fiquem em casa”, refletiu ele.







Apresentador da TV Anhanguera







Popularmente conhecido como Seu Waldemar, o apresentador Waldemar Neto, da TV Anhanguera, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quinta-feira (23) após evoluções positivas no tratamento contra uma infecção bacteriana contraída depois de se curar do novo coronavírus.



O apresentador de 33 anos começou a ter os primeiros sintomas de coronavírus no dia 18 de março, e o diagnóstico de Covid-19 foi confirmado sete dias depois. Em 17 de abril, Waldemar passou por novos exames que não detectaram a presença do novo vírus em secreções coletadas.



“O teste apresentou diagnóstico como ‘não detectado’, ou seja, ele já se livrou do vírus”, informou a nota enviada pela família à época.



Ele estava internado há 32 dias internado em leito especial de um hospital particular em Goiânia. Em nota, a família comentou seu estado de saúde.



“Está animado, querendo saber do que ocorreu neste período, em diálogo com familiares e corpo clínico. Agora é um momento de repouso e renovação das forças, mediante 32 dias passados em tratamento na UTI”.



Ainda segundo a família, Waldemar segue com alguns pequenos efeitos colaterais que serão tratados nos próximos dias.







Humorista e cantor



Ao lado da atriz Ana Clara Paim, Seu Waldemar comanda, nas tardes de sábado, o programa No Balaio, desde maio de 2019. Por conta da pandemia, a atração está suspensa na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, em Goiás.



Familiares do humorista e cantor contaram que ele sempre praticou futebol, e futevôlei e não possui histórico de problemas de saúde.