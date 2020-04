Seria mesmo verdade que o ditador norte coreano Kim Jong-un morreu?

No início desta manhã surgiu uma notícia que em que a NBC, canal de televisão dos Estados Unidos, teria confirmado a morte de Kim Jong-un, mas será verdade mesmo isso?

Todos sabem que a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo. O regime ditador imposto naquele país é tão grande que pessoas são proibidas de sair, usar uma internet livre e devem seguir seu estilo de vida de acordo com as orientações do governo.

Nesta segunda-feira, foi divulgado em todos os canais jornalísticos que o líder maior da Coreia do Norte teria sofrido uma parada cardíaca e seu estado de saúde era considerado grave.

Já nesta tarde, alguns veículos de comunicação apontaram a morte do ditador coreano, ao qual foi supostamente confirmada pelo canal de televisão NBC, pelo repórter Katy Tur.

Procuramos algo relacionado a essa postagem de confirmação e realmente aconteceu a publicação do jornalista no Twitter:

Traduzindo:

O líder norte-coreano Kim Jong-un está com morte cerebral, segundo duas autoridades americanas. Recentemente, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca e entrou em coma, de acordo com uma corrente americana e ex-autoridade americana. @NBCNEWS confirma e adiciona informações à CNN, @ckubeNBC @carollelee

Após grande repercussão do seu tweet o comunicador resolveu excluir o post. Ele não fez mais qualquer menção sobre o ocorrido e provavelmente deve ter se equivocado em anunciar a morte cerebral de Kim.

A CNN informou que atualmente é confuso o estado de saúde do líder coreano, porém eles não confirmam a morte de Kim Jong-un, apenas falam que seu estado de saúde é grave.

CONCLUSÃO

Não é verdade que Kim Jong-un morreu. Um jornalista americano postou essa informação em seu twitter, mas voltou atrás e excluiu. A CNN informa ainda que o estado de saúde é grave, mas não confirma a morte.