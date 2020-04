Após anuncio de quarentena de alguns políticos, dentre eles o vereador João Lucas, o parlamentar penedense, Júnior do Tó também confirmou que fará teste para saber se contraiu o novo coronavírus (COVID-19).

Pelo mesmo motivo do colega de bancada, Júnior do Tó declarou que teve contato com o prefeito de Penedo recentemente, que anunciou nesta tarde ter testado positivo para COVID-19.

A quarentena será a medida preventiva do edil para proteger amigos e familiares de uma suposta contaminação. Ele declarou que aguarda exame e enquanto isso vai ficar em isolamento domiciliar.

Outros vereadores de Penedo já estão fazendo testes para saberem se foram contaminados pelo novo vírus.

Da Redação