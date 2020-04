Vereadora Isabelita sai da base do prefeito e soma com a oposição em Porto Real do Colégio

A vereadora Isabelita Enfermeira que fazia parte da base de sustentação do prefeito Aldo Popular em Porto Real do Colégio, deixou o PSDB no apagar das luzes da janela partidária na última semana, assinando sua filha de filiação no REPUBLICANOS. Com a decisão a vereadora declarou sua pretensão de somar forças com a oposição junto a Daniela Cavalcante que é pré-candidata a prefeita.

A motivação da saída de Isabelita da base de apoio ao prefeito Aldo Popular, deu-se em virtude do conflito de informações que a parlamentar vinha reclamando para que no legislativo pudesse ter as respostas necessárias à população com a apresentação de soluções por parte da administração para os problemas da comunidade. Os pedidos dos amigos eleitores e o alinhamento com o esposo, foram decisivos para que Isabelita chegasse ao REPUBLICANOS.