O amantes do futebol estão completamente órfãos devido à ausência de partidas que foram paralisadas por causa do coronavírus.

Televisão com programas esportivos, narradores, sites especializados, todos estão procurando alternativas para driblar o assunto mais comentado no mundo, o COVID-19.

O narrador da Rede Globo, Luis Roberto, teve uma ideia genial. Ele narrou o resultado do paredão do BBB 20, nesta terça-feira, 31 de março, onde teve como eliminado, Felipe Prior, o brother da casa que mais falava sobre o esporte, inclusive é torcedor do Corinthians.

O Big Brother Brasil teve mais de 1,5 bilhão de votos computados, um recorde não só de todas as edições do reality show, mas da TV mundial.

Confira o vídeo: