VÍDEO: Incêndio destrói mercadinho no Centro de Penedo

O Corpo de Bombeiros Militar situado em Penedo registrou nas primeiras horas desta manhã um incêndio de grandes proporções em um estabelecimento comercial localizado na Feira Livre de Penedo. Trata-se do Mercadinho Santos II, que fica localizado na Pça. Costa e Silva.

De acordo com informações preliminares, o fogo e fumaça foram visíveis desde as primeiras horas desta manhã de sexta-feira, 24 de abril. Os bombeiros foram acionados e estão tentando apagar as chamas, que até este momento são altas e praticamente atingiram todo o prédio.

Comerciantes que são colados ao edifício, estão retirando seus produtos para que o fogo também não possa propagar nos outros, tudo isso devido à orientação dos bombeiros. Vale salientar que naquela localidade existem outros mercadinhos, lojas de roupas, bancas da feira e depósito de bebidas.

Segundo um integrante dos bombeiros, ninguém foi ferido pelo incêndio, porém proprietários e funcionários estão muito abalados no local, inclusive foi registrado desmaios de pessoas ligadas a empresa que não suportaram ver tudo aquilo.

A Polícia Militar chegou também no local para reforçar o isolamento da área. As chuvas também que caem na localidade, ajudam em conter as chamas.

Confira o vídeo:



Mais informações em instantes.

Da Redação do Boa Informação