Vídeo! Veja Renato Aragão dançando ao som de Despacito

Com 3,4 milhões de seguidores no Instagram, Renato Aragão tem divertido os internautas ainda mais nesta quarentena. O humorista de 85 anos postou uma mensagem de incentivo na segunda-feira (19), e aparece dançando a música Despacito, de Luis Fonsi e Daddy Yankee.



“Vamos começar a semana com dança e muita fé que essa situação que estamos passando acabe logo”, escreveu, citando a pandemia.



De peruca, Renato Aragão se rende ao meme Tudo OK



Nas imagens, o intérprete do Didi Mocó veste uma camisa com a frase “Importado do Ceará”, destacando seu estado natal.



Com 90,5 mil visualizações, o post de Renato gerou comentários variados.



“Vamos com tudo”, escreveu Maurício Mattar.



Aragão e a mulher, Lílian, tem feito vídeos diários, sempre muito divertidos.



Febre TikTok: Veja os famosos que estão no app do momento







Dança, gatinho!



Aderindo ao aplicativo Tik Tok, Renato Aragão tem postado com frequência vídeos dançando.



“Vocês também são do time que adora dançar?”, escreveu ele, recentemente.



Renato Aragão sobre a morte de Gugu: ‘Tristeza muito grande’